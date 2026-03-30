Thứ hai, 30/3/2026, 12:32 (GMT+7)

Xưởng gỗ 6.000 m2 ở Hà Nội đổ sập sau cháy

Xưởng gỗ 6.000 m2 ở Hà Nội đổ sập sau cháy

Hỏa hoạn suốt hơn 7 giờ khiến toàn bộ nhà xưởng ở phường Thanh Liệt đổ sập, nhiều tài sản bị thiêu rụi, một nạn nhân tử vong, ngày 30/3.

Vụ cháy xảy ra lúc gần 0h40, kéo dài hơn 7 tiếng, đã thiêu rụi nhà kho ở đường Phạm Tu, nằm đối diện Bệnh viện K Tân Triều. Khu vực cháy nằm sát khu dân cư, tập trung nhiều kho xưởng. Nhiều ôtô đậu gần nơi xảy ra sự cố.

Sáng nay, vòi rồng, robot cứu hỏa tiếp cận sâu bên trong xưởng phun nước dập tắt đám cháy âm ỉ dưới đống tôn, gỗ, vật liệu hư hỏng.

Tuyến đường nơi xảy ra cháy được phong tỏa để phục vụ cơ quan chức năng xử lý hiện trường cháy, điều tra nguyên nhân.

Thời điểm lửa bùng phát thiêu rụi xưởng gỗ. Video: Huy Mạnh - Lâm Nguyễn

Khu vực xảy ra cháy. Đồ họa: Lâm Nguyễn

Việt An

