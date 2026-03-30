Xưởng dịch vụ VinFast VFX tăng thời gian mở cửa

Hệ thống showroom VinFast VFX tại TP HCM kéo dài thời gian mở cửa đến 24h nhằm phục vụ người dùng bảo dưỡng, sửa chữa xe.

Đại diện hệ thống showroom VinFast VFX cho biết, người dùng ngày nay ưu tiên sử dụng dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe vào khung giờ tối, trong bối cảnh lượng xe cá nhân gia tăng ở các đô thị lớn, đặc biệt là ôtô điện. Do đó, doanh nghiệp này điều chỉnh lại thời gian phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Phòng chờ dịch vụ tại showroom VinFast VFX. Ảnh: VinFast VFX

Cụ thể, xưởng dịch vụ VinFast 3S VFX Thủ Đức sẽ mở cửa từ 8h đến 24h (thứ Hai đến thứ Bảy) và Chủ Nhật hoạt động đến 21h. Ông Hà Khánh, Trưởng phòng dịch vụ VFX Thủ Đức cho biết, thay đổi trên cho thấy cách người dùng đang khai thác và sử dụng xe.

"Ngoài yếu tố chất lượng, người dùng còn chú trọng tính thuận tiện khi bảo dưỡng, sửa chữa ôtô. Với các nhu cầu vào buổi tối, họ thường bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra nhanh hoặc xử lý các vấn đề cơ bản, để xe có thể sẵn sàng vận hành trong sáng hôm sau", ông nói. "Với các hạng mục phức tạp hơn, khách hàng vẫn đặt lịch trước để đảm bảo thời gian xử lý và chất lượng kỹ thuật".

Các dòng xe VinFast tại xưởng dịch vụ. Ảnh: VinFast VFX

Theo ông, việc mở rộng thời gian phục vụ đòi hỏi xưởng phải duy trì đồng bộ chất lượng nhân sự, quy trình kỹ thuật không thay đổi giữa các khung giờ. Ở góc độ vận hành, ông Nguyễn Duy Đoàn, Giám đốc điều hành VFX cho rằng, dịch vụ ôtô đang chuyển từ mô hình phục vụ theo giờ của xưởng, sang phục vụ theo thời gian và nhu cầu của khách hàng.

"Việc triển khai khung giờ phục vụ đến 24h giúp khách hàng chủ động đưa xe đi bảo dưỡng, giảm thời gian lưu xe và tối ưu hiệu suất vận hành", ông Đoàn nói. "Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của đội ngũ kỹ thuật viên, đóng góp chung vào nỗ lực của tập thể nhằm tăng chất lượng dịch vụ hậu mãi và trải nghiệm khách hàng tại VFX".

Kỹ thuật viên kiểm tra, bảo dưỡng xe tại xưởng dịch vụ. Ảnh: VinFast VFX

Theo ông Đoàn, với đặc thù của xe điện, trải nghiệm sử dụng phải gắn liền sự tiện lợi và liên tục, vì vậy dịch vụ hậu mãi cần thích nghi tương ứng. Trong bối cảnh thị trường xe điện tiếp tục mở rộng, dịch vụ hậu mãi trở thành yếu tố quan trọng trong hệ sinh thái. Những mô hình vận hành linh hoạt, cho phép người dùng chủ động thời gian, được dự báo sẽ dần trở thành xu hướng chung trong thời gian tới.

Hiện, người dùng có thể sử dụng dịch vụ tại VinFast 3S VFX Thủ Đức (TP HCM) trong khung giờ mở rộng.

(Nguồn: VinFast VFX)