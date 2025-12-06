Xuất tinh ra máu không rõ nguyên nhân

TP HCMAnh Minh, 38 tuổi, một tháng qua xuất tinh có máu, bác sĩ chẩn đoán tình trạng này vô căn và kê thuốc điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Quang Vinh, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, chỉ định bệnh nhân siêu âm bụng, kiểm tra có nang ở túi mào tinh hay không, xét nghiệm nước tiểu và tinh dịch đồ tìm kiếm dấu hiệu nhiễm trùng, xét nghiệm marker sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt, tất cả kết quả bình thường. Xét nghiệm hình ảnh và sinh hóa cơ bản cũng không tìm thấy khối u, sỏi hay vi khuẩn rõ ràng.

Bác sĩ chẩn đoán anh Minh bị xuất tinh ra máu vô căn. Có khoảng 80-90% trường hợp như vậy, nguyên nhân thực sự có thể là vỡ các mạch máu nhỏ li ti trong túi tinh hoặc niệu đạo (do căng thẳng, quan hệ sai tư thế hoặc giãn tĩnh mạch nhẹ) mà siêu âm thường không thấy được. Viêm nhiễm mạn tính hoặc tổn thương mạch máu cũng là nguyên nhân thường gặp gây xuất tinh máu.

Anh Minh được điều trị bằng thuốc kháng viêm và kháng sinh 7 ngày, không quan hệ tình dục, thủ dâm trong thời gian dùng thuốc. Anh cần uống nhiều nước để làm sạch đường tiết niệu, hạn chế nhiễm trùng ngược dòng. Hết liệu trình thuốc, nếu không khỏi, người bệnh cần chụp cộng hưởng từ MRI và siêu âm qua trực tràng để kiểm tra các nang túi tinh, sỏi túi tinh hoặc các khối u nhỏ.

Sau 7 ngày, anh Minh hết xuất tinh ra máu, song vẫn thực hiện các xét nghiệm tìm nguyên nhân gốc rễ, tránh ảnh hưởng sinh sản.

Bác sĩ Vinh lưu ý xuất tinh ra máu kèm theo đau vùng kín, tiểu buốt hoặc tiểu rắt có thể là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh lý nguy hiểm. Thường gặp nhất là viêm nhiễm như viêm túi tinh, viêm tuyến tiền liệt, viêm niệu đạo, viêm mào tinh hoàn... do vi khuẩn như e.coli hoặc các bệnh lây qua đường tình dục gây ra. Đây cũng có thể là triệu chứng của bệnh giãn tĩnh mạch thừng tinh, rối loạn đông máu, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư tinh hoàn...

Nam giới cần đi khám nếu gặp tình trạng này hoặc tái phát nhiều lần, kèm theo các biểu hiện như đau khi xuất tinh hoặc đi tiểu, bệnh về máu, sốt, ớn lạnh, sụt cân không rõ nguyên nhân, quan hệ tình dục không an toàn, tiền sử gia đình có người bị ung thư... Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến bế tắc ống dẫn tinh, viêm nhiễm túi tinh mạn tính gây bít tắc đường ra của tinh trùng dẫn đến vô sinh.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi