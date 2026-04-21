Xuất tinh hơn 21 lần trong tháng có thể ngừa ung thư tuyến tiền liệt

Đài LoanDẫn chứng từ nghiên cứu của Đại học Harvard, bác sĩ Lã Cẩn Hanh khẳng định nam giới duy trì tần suất xuất tinh trên 21 lần mỗi tháng giúp giảm tới 33% nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Nam giới quan hệ tình dục từ 2 lần mỗi tuần trở lên có thể giảm 45-50% nguy cơ mắc bệnh tim so với những người sinh hoạt ít hơn một lần mỗi tháng. Thông tin được bác sĩ Lã Cẩn Hanh, Giám đốc Phòng khám Tiết niệu Dịch An, thành phố Đài Trung, chia sẻ trong một bài viết trên trang cá nhân mới đây, dựa trên nghiên cứu từ Tạp chí Tim mạch Mỹ, theo Liberty Times Net.

Ông Lã, hiện là bác sĩ khoa Tiết niệu tại Bệnh viện Cheng Ching, cho hay việc duy trì đời sống tình dục đều đặn và tần suất xuất tinh phù hợp không chỉ gắn kết tình cảm đôi lứa mà còn liên quan mật thiết đến sức khỏe tim mạch, tuyến tiền liệt và tuổi thọ. Đối với nam giới, hoạt động tình dục giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người "yêu" trên hai lần một tuần có tỷ lệ mắc bệnh tim nghiêm trọng thấp hơn gần một nửa so với nhóm chỉ quan hệ dưới một lần mỗi tháng.

Một nghiên cứu quy mô lớn tại Mỹ cũng cho thấy những bệnh nhân tim mạch có "tần suất quan hệ thấp" (dưới một lần một tháng) có tỷ lệ tử vong chung cao hơn nhiều so với những người chỉ mắc bệnh tim mạch đơn thuần. Ngoài ra, tình dục còn là một hình thức vận động tuyệt vời khi đốt cháy trung bình khoảng 60 calo mỗi lần, tương đương với bài tập thể dục nhẹ. Quá trình này cũng giải phóng endorphin giúp giảm căng thẳng và tăng cường hệ miễn dịch.

Theo nghiên cứu kéo dài 18 năm của Đại học Harvard, nam giới duy trì tần suất xuất tinh trên 21 lần mỗi tháng có thể giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt từ 19% đến 33% so với những người chỉ thực hiện 4-7 lần. Bác sĩ Lã giải thích xuất tinh đều đặn giúp tuyến tiền liệt đào thải độc tố, điều hòa nội tiết tố và tăng cường lưu thông máu vùng chậu. Tuy nhiên, nam giới nên điều chỉnh tần suất phù hợp với sức khỏe theo từng độ tuổi: nhóm 40 tuổi nên duy trì khoảng 12-18 lần mỗi tháng, nhóm 50 tuổi khoảng 8-12 lần, và trên 60 tuổi là 6-10 lần. Quan trọng nhất vẫn là lắng nghe cơ thể để điều chỉnh cho vừa sức.

Chuyên gia cho hay chức năng tình dục thực chất là một trong những chỉ dấu quan trọng về sức khỏe. Tình trạng rối loạn cương dương thường liên quan mật thiết đến xơ cứng động mạch, bệnh tim mạch hay thậm chí là nguy cơ đột quỵ, thay vì chỉ là vấn đề về khả năng sinh lý.

Vì vậy, khi gặp các dấu hiệu bất thường, nam giới cần thăm khám sớm để tìm ra nguyên nhân. Đồng thời, việc duy trì thói quen lành mạnh như hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, cắt giảm chất béo, tập thể dục và cai thuốc lá là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe từ gốc.

Bình Minh (Theo Liberty Times Net, Sanlih News)