Xuất khẩu Trung Quốc tăng vọt

Xuất khẩu Trung Quốc tăng mạnh trong hai tháng đầu năm, phản ánh sự hồi phục mạnh mẽ của nhu cầu sản xuất toàn cầu.

Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải Quan Trung Quốc công bố ngày 7/3, xuất khẩu nước này trong hai tháng đầu năm tăng 60,6% so với năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng khả quan hơn nhiều so với con số ước tính 40% của Bloomberg trong một cuộc khảo sát với các chuyên gia kinh tế. Chỉ riêng trong tháng Hai, xuất khẩu tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020.

Trong khi đó, nhập khẩu tăng hơn 22%, cao hơn mức dự đoán 16% của Bloomberg. Hai tháng đầu năm nay, thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt 103,25 tỷ USD.

Container hàng hóa ở Trung Quốc. Ảnh: Qilai Shen, Bloomberg.

Thời gian này thường hoạt động kinh tế của Trung Quốc bị gián đoạn vì kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần. Năm ngoái, các nhà máy và doanh nghiệp nước này đã phải đóng cửa trước sự bùng phát của Covid-19.

Xuất khẩu đã bùng nổ trong những tháng gần đây do nhu cầu toàn cầu về thiết bị y tế và thiết bị làm việc tại nhà tăng cao. Điều đó đã giúp củng cố sự phục hồi hình chữ V của Trung Quốc sau đại dịch và là nền kinh tế lớn duy nhất tăng trưởng vào năm 2020.

Cơ quan hải quan nước này đánh giá dữ liệu thương mại tăng trưởng tốt trong hai tháng đầu năm phản ánh sự cải thiện nhu cầu ở các đối tác thương mại lớn như Mỹ và châu Âu. Bên cạnh đó, sự phục hồi trong nước thúc đẩy tăng trưởng nhập khẩu và một phần do số liệu năm ngoái vốn bị ảnh hưởng tiêu cực khi dịch bệnh mới bùng phát.

Triển vọng thương mại cả năm sẽ phụ thuộc vào sự phục hồi toàn cầu cùng mối quan hệ giữa Trung Quốc và chính quyền mới của Mỹ. Trong hai tháng đầu năm, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đạt 51,3 tỷ USD, tăng hơn 81% so với cùng kỳ năm trước.

Tường An