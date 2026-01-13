Xuất khẩu gặp nhiều sức ép, Việt Tiến vẫn báo doanh thu 18.500 tỷ đồng

Giữa lúc đơn hàng dệt may toàn cầu phục hồi chậm, cộng thêm thuế đối ứng, Việt Tiến vẫn tăng doanh thu lên 18.500 tỷ đồng trong năm 2025.

Tại họp báo chiều 12/1 ở TP HCM, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty May Việt Tiến, chia sẻ 2025 là giai đoạn đặc biệt khó của ngành dệt may khi sức mua toàn cầu phục hồi chậm, chi phí tài chính tăng, trong khi yêu cầu về tuân thủ và cạnh tranh giữa các quốc gia xuất khẩu ngày càng gay gắt. Thị trường cũng không còn chỗ cho mô hình gia công thuần túy. Các nhãn hàng buộc doanh nghiệp phải tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, từ tài chính, nguyên liệu đến quản trị và trách nhiệm xã hội, nếu muốn duy trì đơn hàng dài hạn.

Cửa hàng quần áo của Việt Tiến ở TP HCM. Ảnh: Linh Đan

Trong bối cảnh đó, Việt Tiến vẫn duy trì là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu lớn của ngành. Năm 2025, Việt Tiến ghi nhận doanh thu hợp nhất 18.500 tỷ đồng, tương đương quy mô 740 triệu USD từ hoạt động xuất khẩu, trong khi thị trường nội địa của công ty mẹ đóng góp trên 1.000 tỷ đồng.

Thay vì chỉ làm gia công cắt may, Việt Tiến từng bước dịch chuyển sang các mô hình có giá trị gia tăng cao hơn. Doanh nghiệp hiện cung ứng sản phẩm cho nhiều nhãn hàng lớn như Nike, Uniqlo và các thương hiệu quốc tế khác, trong đó riêng Nike chiếm khoảng 28% tổng đơn hàng. Theo lãnh đạo công ty, việc tham gia từ khâu phát triển mẫu, kiểm soát nguyên liệu đến tổ chức sản xuất và logistics giúp Việt Tiến chủ động hơn trước biến động đơn hàng và chính sách thương mại.

Nhận định này phản ánh bức tranh chung của toàn ngành. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2025 ước đạt hơn 46 tỷ USD, trong đó hàng may mặc chiếm khoảng 38 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm ba quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới, song áp lực cạnh tranh ngày càng rõ nét khi các thị trường nhập khẩu siết chặt yêu cầu về minh bạch, xuất xứ và phát triển bền vững.

Để giữ được vị thế trong chuỗi cung ứng, Việt Tiến chấp nhận những "luật chơi" ngày càng khắt khe từ các đối tác quốc tế, từ phương thức thanh toán, giao hàng trọn gói đến minh bạch tài chính và chính sách với người lao động. Theo ông Giang, nếu doanh nghiệp không đáp ứng được các tiêu chuẩn này, việc mở rộng hợp tác với các nhãn hàng lớn sẽ gặp nhiều rào cản.

Nhìn sang năm 2026, rủi ro lớn nhất đối với ngành dệt may Việt Nam vẫn đến từ chính sách thuế đối ứng của Mỹ trong bối cảnh xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng. Trong kịch bản này, doanh nghiệp xuất khẩu sẽ chịu áp lực kép khi chi phí tăng và yêu cầu về xuất xứ trở nên nghiêm ngặt hơn.

Để chủ động ứng phó, Việt Tiến tăng tỷ lệ sử dụng nguyên phụ liệu sản xuất trong nước, hiện chiếm khoảng 70% đầu vào cho hoạt động may mặc. Nhờ đó, doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu và đáp ứng tốt hơn các quy tắc xuất xứ trong các hiệp định thương mại tự do.

Tính đến cuối năm 2025, Việt Tiến có hơn 30.000 lao động với thu nhập bình quân khoảng 13 triệu đồng mỗi tháng.

Thi Hà