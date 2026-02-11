Xuất hiện video UAV xốp nhựa Nga phóng drone con ở Ukraine

Quan chức Ukraine công bố video UAV giá rẻ Gerbera triển khai drone FPV khi đang bay qua thành phố Sumy.

"Đây là khoảnh khắc máy bay không người lái Gerbera phóng thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV). Mỗi ngày chúng tôi đều chứng kiến hoạt động như vậy", Serhii Beskrestnov, cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho biết hôm 9/2.

Video đăng kèm cho thấy máy bay không người lái (UAV) Gerbera của Nga bay qua thành phố Sumy, thủ phủ tỉnh cùng tên ở miền bắc Ukraine, và phóng ra một drone FPV từ trên lưng. Chưa rõ mục tiêu mà chiếc drone này nhắm tới.

Lực lượng Ukraine từng thu được mảnh vỡ UAV Gerbera mang giá đỡ drone FPV theo nguyên lý "mẹ-con", nhưng đây là lần đầu xuất hiện video hoạt động này diễn ra trong thực chiến.

Khoảnh khắc UAV xốp nhựa Nga phóng drone con trên không Khoảnh khắc UAV Gerbera phóng drone trong video công bố ngày 9/2. Video: Facebook/Serhy Beskrestnov

Beskrestnov cho biết Gerbera và Molniya, một mẫu UAV giá rẻ khác của Nga, dùng chung loại giá đỡ drone. "Gerbera và Molniya là sản phẩm của hai nhóm thiết kế khác nhau. Chúng dùng chung giá đỡ có nghĩa là một bên thứ ba đã tham gia quá trình phát triển và chuẩn bị mở rộng quy mô. Đây là tin không tốt cho quân đội Ukraine", Beskrestnov nhận định.

Gerbera là một trong những UAV mồi nhử được Nga triển khai trong các đòn tập kích hiệp đồng nhằm vào Ukraine từ giữa năm 2024. Máy bay có sải cánh khoảng 2 m, phần thân làm bằng vật liệu nhẹ và giá rẻ, sau đó phủ xốp hấp thụ sóng radar và sơn đen nhằm tăng khả năng ẩn mình trước các biện pháp cảnh giới của đối phương.

Dòng Gerbera nguyên bản có nhiệm vụ xác định vị trí trận địa phòng không để quân đội Nga xây dựng bản đồ mạng lưới phòng thủ đối phương, cũng như tạo thành bầy đàn UAV nhằm khiến phòng không Ukraine thêm rối loạn khi phải quyết định bắn hạ mục tiêu nào trong thời gian ngắn.

Tình báo Ukraine nhận định mỗi chiếc Gerbera có giá khoảng 10.000 USD, chỉ bằng 1/3 dòng Geran-2 và rẻ hơn rất nhiều so với tên lửa phòng không được dùng để bắn hạ chúng.

Xác UAV Gerbera và giá đỡ drone trên lưng trong ảnh công bố ngày 9/2. Ảnh: RusVesna

UAV với thiết kế theo nguyên lý "mẹ-con" cho phép drone tăng tầm hoạt động và tiếp cận mục tiêu giá trị cao ở sâu trong hậu phương hơn, giúp chúng tránh lộ vị trí và tiết kiệm pin để phương tiện lùng sục, săn tìm mục tiêu lâu hơn so với khi tự bay đến khu vực chỉ định.

Giới chuyên gia Ukraine cho biết UAV mang drone cho thấy Nga đang tiếp tục thử nghiệm các loại phi cơ không người lái giá rẻ để mở rộng phạm vi tập kích. Họ cảnh báo những loại UAV như vậy có thể làm phức tạp nỗ lực cảnh báo sớm và đánh chặn mục tiêu của phòng không Ukraine.

Nguyễn Tiến (Theo AP, United 24, RusVesna)