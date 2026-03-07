Video mới công bố cho thấy tiêm kích F-15E Mỹ trúng tên lửa và phát nổ chỉ vài giây trước khi một chiếc F/A-18 bay ở khoảng cách gần.

Video đăng trên mạng xã hội ngày 6/3 cho thấy tiêm kích hạng nặng F-15E Mỹ đột nhiên phát nổ và bốc khói dữ dội, trước khi một chiến đấu cơ F/A-18 Hornet xuất hiện và lượn ở khoảng cách gần. Máy bay F-15E sau đó bị cháy và rơi tự do, tổ lái hai người phóng ghế thoát hiểm an toàn.

Biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định đây là video thật, ghi lại cảnh "không chiến trong tầm nhìn bằng mắt thường của phi công và nhiều khả năng tên lửa đối không tầm ngắn AIM-9 Sidewinder đã được dùng".

Xuất hiện video tiêm kích Kuwait bắn hạ F-15E Mỹ ở tầm gần Khoảnh khắc F/A-18 Kuwait bắn rơi tiêm kích F-15E Mỹ trong video công bố ngày 6/3. Video: X/OSINT Warfare

"Tiêm kích Mỹ trúng tên lửa có sức công phá nhỏ từ phía sau. Nếu chiếc F/A-18 Hornet khai hỏa tên lửa mang đầu dò hồng ngoại như AIM-9, phi công trên chiến đấu cơ F-15E gần như không thể biết mình đang bị tấn công cho tới khi quả đạn phát nổ", Newdick đánh giá.

Một cựu phi công F/A-18 Mỹ nhận định video càng cho thấy đây là sự việc rất kỳ lạ. "Có khả năng xảy ra nhầm lẫn trong quy trình tác chiến và bộ phận kiểm soát không lưu đã hướng dẫn người đó tiếp tục tấn công, cũng như phi công mắc sai lầm khi quan sát. Tuy nhiên, những điều đó gần như không thể xảy ra", người này nói.

Cựu phi công giải thích rằng để phóng tên lửa AIM-9, máy bay phải chuyển sang chế độ chiến đấu đối không, phi công chọn tên lửa và chế độ quét radar. Ở phương án này, radar sẽ bám bắt mục tiêu và hệ thống điều khiển hỏa lực nạp tham số cho tên lửa AIM-9, sẵn sàng khai hỏa ngay khi đối phương lọt vào tầm bắn.

Nó cũng giúp xác định đồng đội hoặc đối phương, do hệ thống điều khiển hỏa lực sẽ dùng thiết bị nhận diện địch - ta (IFF) để truy vấn mục tiêu. Tuy nhiên, phương pháp này có thể đánh động đối phương, khiến họ biết rằng mình đang bị khóa mục tiêu và lập tức thực hiện những biện pháp đối phó.

Ngoài ra, phi công F/A-18 cũng có thể trực tiếp sử dụng đầu dò hồng ngoại của AIM-9 để bám bắt nguồn nhiệt, song hệ thống điều khiển hỏa lực khi đó sẽ không thể sử dụng IFF. Đây được cho là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự việc.

"Dù vậy, điều đó vẫn không giải thích được tại sao phi công Kuwait bắn hạ tới 3 chiếc F-15E. Một lần đúng là bắn nhầm. Hai lần thì khó có khả năng là nhầm lẫn, còn đây là đến ba lần liên tiếp", cựu phi công Mỹ nêu quan điểm.

Khoảnh khắc F-15 Mỹ 'bị đồng đội bắn nhầm' Khoảnh khắc tiêm kích F-15E trúng tên lửa trên bầu trời Kuwait ngày 2/3. Video: X/AMK Mapping

Một cựu phi công tiêm kích Mỹ khác đặt nghi vấn phi công Kuwait cố tình khai hỏa trái phép và hạ chiến đấu cơ đồng minh. Tuy nhiên, Newdick đánh giá giả thuyết này không có căn cứ.

"Phân biệt địch - ta trong khu vực chiến sự phức tạp như Trung Đông hiện nay là thách thức rất đáng kể. Mối đe dọa từ chiến đấu cơ Iran trong thời điểm này vẫn hiện hữu. Một tiêm kích F-15QA Qatar tuần này đã hạ hai cường kích Su-24 Iran khi chúng áp sát căn cứ không quân Al Udeid", chuyên gia Mỹ cho hay.

Tiêm kích đa năng F-15E Strike Eagle được Mỹ phát triển vào thập niên 1980, dựa trên thiết kế chiến đấu cơ hai chỗ ngồi F-15B. Mỗi chiếc có giá xuất xưởng khoảng 31 triệu USD vào thời điểm năm 1998, tương đương gần 62 triệu USD hiện nay, chưa kèm theo vũ khí.

Tờ Wall Street Journal hôm 3/3 dẫn các nguồn tin am hiểu kết quả điều tra sơ bộ cho biết một tiêm kích F/A-18 Kuwait đã phóng ba tên lửa đối không, hạ liên tiếp 3 chiến đấu cơ hạng nặng F-15E Mỹ trong vụ bắn nhầm đồng đội trước đó một ngày.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, từ chối bình luận về vai trò của tiêm kích Kuwait trong sự việc. "Đưa ra bình luận khi sự cố đang được điều tra là không phù hợp", cơ quan này cho biết.

