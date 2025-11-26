Xuất hiện video 'tên lửa Nga phóng xịt, lao xuống nhà dân'

Video mới công bố cho thấy khoảnh khắc được cho là tên lửa phòng không Nga đánh trượt UAV Ukraine, bổ nhào xuống khu dân cư tại Novorossiysk.

Trang Business Insider ngày 25/11 dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết Kiev đã tập kích thành phố cảng Novorossiysk, điểm xuất khẩu dầu lớn thứ hai tại Nga và là căn cứ dự bị của Hạm đội Biển Đen, trong chiến dịch tập kích hạ tầng năng lượng đối phương.

Trong cuộc tấn công, máy bay không người lái (UAV) tầm xa Ukraine đã đánh trúng một số mục tiêu hậu cần và quân sự, trong đó có cầu cảng bốc dỡ dầu và các vị trí triển khai hệ thống phòng không S-300, S-400. Đánh giá ban đầu còn cho thấy một tàu đổ bộ gần căn cứ hải quân bị hư hại, theo nguồn tin.

Xuất hiện video nghi tên lửa Nga phóng xịt, lao xuống nhà dân Khoảnh khắc được cho là tên lửa phòng không Nga lao xuống nhà dân trong video đăng ngày 25/11. Video: X/Osinttechnical

Người này thêm rằng lực lượng phòng không Nga đã được kích hoạt để đối phó đòn tập kích, song quả tên lửa đã phóng xịt, rơi xuống hạ tầng dân sự ở thành phố. Video xuất hiện trên mạng xã hội X cho thấy vật thể nghi là tên lửa phòng không phóng từ tổ hợp dòng Pantsir bay theo quỹ đạo vòng cung và lao xuống khu vực dân cư, tạo ra vụ nổ lớn.

Nga chưa bình luận về video, song giới chức nước này xác nhận đã bị Ukraine tập kích bằng UAV, khiến một số tòa dân cư và xe cộ bị hư hại.

Sự cố bắn nhầm không phải điều hiếm thấy trong xung đột tại Ukraine. Nga đã một số lần thừa nhận đánh rơi bom xuống lãnh thổ nước này kể từ đầu chiến sự, trong khi tên lửa phòng không Patriot của Ukraine được cho là từng gặp sự cố khi khai hỏa và bổ nhào xuống khu vực dân cư ở Kiev.

Ukraine bắt đầu tăng cường nhắm mục tiêu hạ tầng năng lượng Nga kể từ tháng 8 và đã tiến hành hàng chục cuộc tập kích nhằm vào nhiều địa điểm khác nhau trên khắp lãnh thổ đối phương, trong đó có thành phố Novorossiysk. Kiev đã nhiều lần tấn công cảng biển này sau khi xung đột bùng phát.

Tòa nhà bị hư hại tại thành phố Novorossiysk sau cuộc tập kích của Ukraine hôm 25/11. Ảnh: Lenta

Ngành năng lượng mang lại nguồn thu lớn cho Nga, góp phần giúp nước này duy trì hoạt động quân sự tại Ukraine. Kiev muốn cắt đứt nguồn thu quan trọng này của đối phương.

Ngoài tập kích Novorossiysk, quân đội Ukraine còn tuyên bố đánh trúng một nhà máy sửa chữa máy bay ở thành phố Taganrog tại tỉnh Rostov, tây nam Nga. Cơ sở này được Moskva sử dụng để sửa chữa máy bay cảnh báo sớm và oanh tạc cơ chiến lược.

Trong khi đó, Nga ngày 25/11 cũng phóng hơn 480 tên lửa và UAV vào lãnh thổ Ukraine, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 13 người bị thương ở Kiev.

Phạm Giang (Theo Business Insider, Interfax Ukraine, Kommersant)