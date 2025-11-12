Xuất hiện video lực lượng Nga lũ lượt tiến vào Pokrovsk

Video mới công bố cho thấy nhiều quân nhân Nga đi xe máy và ôtô tiến vào thành phố Pokrovsk giữa ban ngày, dường như không lo ngại drone Ukraine.

Trong video do truyền thông Nga công bố hôm 11/11, hàng chục quân nhân nước này ngồi trên xe máy và ôtô chạy trên tuyến đường ở thành trì Pokrovsk, trong lúc một số người đứng bên đường làm nhiệm vụ cảnh giới. Thời tiết dày đặc sương mù cho phép binh sĩ Nga di chuyển chậm rãi giữa ban ngày mà không lo ngại thiết bị bay không người lái (drone) của Ukraine.

Dựa trên phân tích sơ đồ đường sá, biển báo, cột điện và cây cối trong video, hãng thông tấn Reuters và Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định hình ảnh được quay ở cao tốc E-50 đi qua phía nam Pokrovsk, từng là một trong những tuyến hậu cần chủ chốt của Ukraine tại khu vực.

Lính Nga tiến ồ ạt vào Pokrovsk Quân nhân Nga tiến vào thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk, trong video công bố ngày 11/11. Video: RusVesna

Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về video.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/11 thừa nhận tình hình ở Pokrovsk đang khó khăn, đặc biệt do thời tiết thuận lợi cho lực lượng Nga tiến công. Tuy nhiên, ông tuyên bố lực lượng Ukraine cố thủ tại Pokrovsk đang tiếp tục gây thiệt hại cho đối phương.

Quân đội Ukraine cho biết khoảng 300 binh sĩ đối phương đã xâm nhập Pokrovsk và lực lượng Nga đang nỗ lực đưa thêm quân tới đây. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky nói Nga đã huy động 150.000 quân cho chiến dịch công phá Pokrovsk.

ISW nhận định Nga đang gặp khó khăn trong nỗ lực tiến quân nhằm giành thêm nhiều khu vực tại Pokrovsk, dù đã đạt thành công với chiến dịch tập kích tuyến hậu cần và xâm nhập nhằm bào mòn phòng tuyến Ukraine ở Pokrovsk và Mirnograd.

"Địa hình đô thị của Pokrovsk và Mirnograd không phù hợp để Nga phát động những chiến dịch tấn công với tăng thiết giáp, bộ binh cơ giới và lượng lớn binh sĩ, vốn là điều kiện cần thiết để mở rộng vùng kiểm soát", viện nghiên cứu Mỹ cho hay.

Cục diện chiến sự tại thành trì Pokrovsk và Mirnograd tính đến ngày 11/11. Đồ họa: ISW

Pokrovsk có diện tích gần 30 km2, là trung tâm hậu cần quan trọng và một trong những thành trì chính của Ukraine tại tỉnh Donetsk. Nếu kiểm soát được thành phố, Nga sẽ làm suy yếu tuyến phòng thủ và năng lực tiếp tế của Ukraine, giúp họ tiến gần hơn mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk.

Trong vòng hai tháng qua, quân đội Nga đã tạo gọng kìm lớn nhằm vây chặt Pokrovsk và Mirnograd, do hai thành phố có liên kết chặt chẽ về mặt hậu cần. Giới chuyên gia Ukraine cảnh báo rằng phòng tuyến tại một trong hai thành phố sụp đổ sẽ dẫn tới hiệu ứng dây chuyền, khiến đô thị còn lại bị bao vây hoàn toàn và thất thủ nhanh chóng.

Nguyễn Tiến (Theo RusVesna, Reuters, AP)