Xuất hiện ảnh 'bệ phóng điện từ gắn trên xe tải' của Trung Quốc

Loạt xe tải mang thiết bị được cho là bệ phóng điện từ cùng nguyên mẫu hoặc mô hình UAV xuất hiện tại nhà máy đóng tàu ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Ảnh chụp được công bố gần đây cho thấy ba xe tải cỡ lớn đậu nối đuôi nhau tại nhà máy đóng tàu Hỗ Đông - Trung Hoa ở thành phố Thượng Hải. Một bức ảnh vệ tinh chụp cùng khu vực cho thấy ba xe tải này đỗ gần tàu tấn công đổ bộ lớp Type-076, chiến hạm được trang bị một máy phóng điện từ.

"Những xe tải này dường như có cơ cấu đặc biệt giúp chúng khóa lại với nhau, các tấm sàn phía trên liên kết tạo thành mặt phẳng kéo dài", biên tập viên chuyên trang quân sự Mỹ War Zone Joseph Trevithick ngày 30/12 nhận định. "UAV đỗ phía đuôi một xe tải dường như có càng đáp đang lắp vào máy phóng".

Hai bên hông của ba xe tải đều được để hở, cho thấy hệ thống điện phức tạp và dây dẫn kéo ra ngoài. Trên mỗi bánh xe có bộ phận hình trụ có thể là thành phần của hệ thống khớp nối độc lập với khả năng tự cân bằng.

Hệ thống được cho là máy phóng điện từ đặt trên xe tải tại nhà máy đóng tàu ở Thượng Hải, Trung Quốc trong ảnh công bố ngày 28/12. Ảnh: War Zone

"Có khả năng những chiếc xe tải này là một phần của bệ phóng điện từ di động trên mặt đất dùng cho máy bay", Trevithick cho biết. "Các bộ phận trên xe có thể là nam châm điện hoặc hệ thống phụ trợ khác. Chúng cần có khả năng tự cân bằng để đảm bảo quá trình phóng máy bay diễn ra suôn sẻ".

Theo Trevithick, ba chiếc xe trong ảnh phức tạp hơn nhiều so với phương tiện làm nhiệm vụ chở UAV thông thường. Tuy nhiên, chưa rõ tại sao hệ thống này lại có mặt tại nhà máy đóng tàu Hỗ Đông - Trung Hoa, nơi nó khó có thể hoạt động.

"Ý tưởng về bệ phóng kiểu tàu sân bay trên mặt đất không phải là mới. Trung Quốc và Mỹ từng chế tạo, thử nghiệm máy phóng hơi nước và điện từ có thiết kế tương tự", Trevithick cho biết.

Công ty Tiantao Technology của Trung Quốc hồi tháng 8 công bố kế hoạch phát triển máy phóng điện từ mặt đất kiểu mô-đun, đặt trên xe tải 10 bánh thay vì phương tiện 8 bánh như trong ảnh chụp nhà máy đóng tàu tại Thượng Hải.

Theo Tiantao Technology, hệ thống của họ có thể phóng UAV nặng khoảng hai tấn, nhẹ hơn các loại phi cơ không người lái hỗ trợ chiến đấu cho tiêm kích mà Trung Quốc từng giới thiệu. Tổng chiều dài bệ phóng là 20-60 m.

Xe tải được cho là chở hệ thống máy phóng điện từ và tàu đổ bộ tấn công lớp Type-076 trong ảnh vệ tinh chụp ngày 28/12. Ảnh: Planet Labs

Trevithick nhận định thiết kế này có thể hỗ trợ máy bay với trọng lượng lớn hơn cất cánh. "Máy phóng điện từ có thể tinh chỉnh lực tác động lên phi cơ tốt hơn so với máy phóng hơi nước", Trevithick nói. "Ngoài ra, khả năng hoạt động của máy phóng dạng mô-đun phụ thuộc vào cấu hình của nó, trong đó có ray dẫn hướng".

Hệ thống máy phóng điện từ mặt đất với khả năng hỗ trợ UAV sẽ mang đến những tiềm năng mới, theo Trevithick. Nó cho phép quân đội Trung Quốc đưa một số khí tài không quân đến gần tiền tuyến hơn để tăng tốc độ phản ứng.

"Máy phóng di động có thể tăng tốc độ xuất kích của UAV với phương án một xe chở phi cơ đến ghép nối với hệ thống đã triển khai, sau đó rời đi để nhường chỗ cho chiếc tiếp theo", Trevithick cho biết. "Việc phân chia bệ phóng thành nhiều mô-đun cho phép các xe phân tán khi không sử dụng và giúp tăng khả năng sống sót trước đòn tập kích của đối phương".

Theo Trevithick, bệ phóng điện từ mặt đất sẽ rất phù hợp với hoạt động tác chiến trên các đảo, cũng như khu vực vùng núi cao ở phía tây nơi không có nhiều đường băng phù hợp.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)