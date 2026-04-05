Xuân Son ghi bàn, kiến tạo và bỏ lỡ khó tin trong một trận

Hà TĩnhTiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi cùng Nam Định thắng chủ nhà Hà Tĩnh 2-0 ở vòng 17 V-League 2025-2026 tối 5/4.

* Ghi bàn: Xuân Son 36', Akolo 48'.

Xuân Son cùng Nam Định hành quân đến sân Hà Tĩnh chỉ 5 ngày sau khi lập cú đúp giúp Việt Nam hạ Malaysia 3-1, ở lượt cuối bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027. Tiền đạo gốc Brazil tiếp tục duy trì sự hưng phấn khiến hàng thủ Hà Tĩnh gặp nhiều vất vả.

Phút 19, Nguyễn Phong Hồng Duy tạt từ cánh trái vào vòng cấm. Xuân Son tì đè thắng hậu vệ đối phương để khống chế rồi sút chân trái cận thành vào lưới. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài từ chối bàn thắng vì cho rằng bóng đã chạm tay tiền đạo 29 tuổi. Đến phút 29, Xuân Son đệm bóng dội cột sau đường căng ngang của Nguyễn Văn Vĩ từ biên trái.

Tiền đạo CLB Nam Định Nguyễn Xuân Son mừng bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền trong trận thắng Hà Tĩnh 2-0 ở vòng 17 V-League 2025-2026, trên sân Hà Tĩnh ngày 5/4/2026. Ảnh: Quang Đương

Một phút sau, vẫn từ biên trái, Nam Định ném biên vào vòng cấm để Văn Vĩ đánh đầu ngược. Xuân Son cố gắng cài đè trước sự áp sát của hai cầu thủ chủ nhà, rồi ra dấu cho rằng bóng đã chạm tay đối phương. Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn mất hai phút tham khảo VAR rồi xem lại video mới quyết định thổi phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo gốc Brazil sút vào góc thấp trái không cho Thanh Tùng cơ hội cản phá dù đoán đúng hướng.

Đây là bàn thứ hai của Xuân Son ở V-League 2025-2026, sau 7 trận. Tuy nhiên, tính trên mọi đấu trường kể từ khi trở lại sau chấn thương, Son ghi 13 bàn qua 14 trận.

Sang hiệp hai, Xuân Son tiếp tục ghi dấu ấn với pha bấm bóng chọc khe tinh tế ở trung lộ vào vòng cấm. Chadrac Akolo đỡ ngực rồi lừa qua thủ môn Thanh Tùng để ghi bàn vào lưới trống nhân đôi cách biệt.

Nguyễn Xuân Son (giữa) kiến tạo cho Chadrac Akolo (phải) ấn định chiến thắng 2-0 cho Nam Định trước Hà Tĩnh. Ảnh: Quang Đương

Những phút kế tiếp chứng kiến Nam Định nhường thế trận cho chủ nhà để chơi phòng ngự phản công. Sự xuất sắc của thủ môn Trần Nguyên Mạnh giúp đội khách đứng vững. Đến khi thủ môn đội trưởng chấn thương rời sân, người đóng thế Trần Liêm Điều cũng không để lọt lưới.

Khi chủ nhà dâng cao, Nam Định có nhiều cơ hội phản công ngon ăn nhưng bỏ lỡ, nổi bật nhất là ở phút 85. Hậu vệ vào sân thay người Kevin Pham Ba bứt tốc xé gió ở biên phải qua cầu thủ Hà Tĩnh, rồi căng ngang dọn cỗ nhưng Xuân Son đệm ra ngoài trước khung thành trống.

Ba phút sau, Xuân Son bình tĩnh xoay người bứt tốc qua Helerson để vào vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút chân trái của anh vẫn bị trung vệ đồng hương lao về xoạc truy cản. Xuân Son, lúc này đeo băng đội trưởng thay Nguyên Mạnh, quyết liệt đòi phạt góc. Trọng tài thậm chí cẩn thận kiểm tra lại phạt đền, nhưng vẫn cho chủ nhà phát bóng lên.

Chiến thắng 2-0 giúp Nam Định tiếp đà hồi sinh từ khi ông Vũ Hồng Việt trở lại làm HLV trưởng. Đội đã thắng liền 5 trận, trong đó có 4 trận ở V-League. Từ nhóm cuối bảng, Nam Định đã lên thứ 7 với 24 điểm, kém vị trí thứ ba của Ninh Bình 7 điểm và đỉnh bảng của Công an Hà Nội 20 điểm.

Đội hình xuất phát

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Hạnh, Bùi Duy Thường, Helerson, Vũ Viết Triều, Mai Sỹ Hoàng, Joseph Onoja, Đức Việt, Lê Viktor, Nguyễn Hoàng Trung Nguyên, Charles Atshimene

Nam Định: Trần Nguyên Mạnh, Đặng Văn Tới, Nguyễn Phong Hồng Duy, Trần Văn Kiên, Văn Vĩ, Giáp Tuấn Dương, Caio Cesar, Tô Văn Vũ, Lusamba, Nguyễn Xuân Son, Chadrac Akolo.

Hiếu Lương