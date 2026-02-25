Xuân Cầu Holdings làm khu công nghiệp hơn 1.700 tỷ đồng ở Bắc Ninh

Khu công nghiệp Xuân Cẩm - Hương Lâm giai đoạn 2 có quy mô hơn 121 ha do Xuân Cầu Holdings đầu tư.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Xuân Cẩm - Hương Lâm giai đoạn 2 tại xã Xuân Cẩm (trước đây thuộc huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang). Dự án nằm gần quốc lộ 37, nối Bắc Ninh với Thái Nguyên và các khu công nghiệp lân cận.

Dự án có tổng diện tích hơn 121 ha, vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng do Xuân Cầu Holdings làm chủ đầu tư. Trong đó vốn góp nhà đầu tư hơn 260 tỷ, còn lại huy động từ tổ chức tín dụng. Khu công nghiệp này ưu tiên thu hút các lĩnh vực, ngành nghề như công nghiệp điện tử, cơ khí chế tạo, lắp ráp, sản xuất thiết bị công nghệ cao...

Khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành khu công nghiệp mới ở phía tây của tỉnh, bổ sung quỹ đất công nghiệp trong bối cảnh nhu cầu thuê đất, nhà xưởng ở miền Bắc tăng cao.

Vị trí khu công nghiệp Xuân Cẩm - Hương Lâm, Bắc Ninh. Ảnh chụp màn hình

Được thành lập vào năm 1996, Xuân Cầu Holdings chuyên phân phối xe Piaggio với mạng lưới showroom trên cả nước. Trong lĩnh vực bất động sản, Xuân Cầu từng đầu tư một số dự án như khu đô thị Xanh Villas (45 ha), khu biệt thự cao cấp Hanoi Tropical Garden (6,2 ha), khu đô thị nhà vườn sinh thái Alluvia City Hưng Yên (200 ha) hay tổ hợp du lịch sinh thái Đảo Nhím ở Tây Ninh (432 ha).

Tháng 11/2025, Xuân Cầu cũng được tỉnh Bắc Ninh chấp thuận đầu tư khu công nghệ thông tin tập trung gần 260 ha, tổng vốn hơn 10.000 tỷ đồng ở khu vực huyện Tiên Du cũ. Doanh nghiệp này còn góp mặt trong liên danh triển khai khu đô thị mới sinh thái, nghỉ dưỡng và dịch vụ giải trí tại xã Liên Bão, Đại Đồng với quy mô vốn gần 13.700 tỷ đồng.

Sau khi sáp nhập với Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh mới được đánh giá là "siêu tỉnh công nghiệp" với quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước. Năm ngoái, tỉnh thu hút tổng vốn trong và ngoài nước trên 13 tỷ USD, trong đó FDI vượt 5 tỷ USD. Những năm gần đây, Bắc Ninh nằm trong số thị trường vùng ven phát triển nhiều phân khúc bất động sản như nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp.

Ngọc Diễm