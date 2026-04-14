Xử phúc thẩm vụ hai cựu cục trưởng 'nhận hối lộ 52 tỷ đồng' trong 3 ngày

Hà NộiĐơn xin giảm án của bà Trần Việt Nga và ông Nguyễn Thanh Phong về hành vi nhận hối lộ tổng cộng 52 tỷ đồng sẽ được cấp phúc thẩm xem xét trong 3 ngày.

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội dự kiến mở phiên tòa ngày 6/5, xem xét đơn kháng cáo của hai cựu cục trưởng An toàn thực phẩm Trần Việt Nga và Nguyễn Thanh Phong, án sơ thẩm tuyên 15 và 20 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Hai cựu cục phó Nguyễn Hùng Long, Đỗ Hữu Tuấn (án sơ thẩm 12 và 7 năm) cùng 31 người khác cũng xin giảm nhẹ, hoặc xin được hưởng án treo. 20 người còn lại trong vụ án không kháng cáo.

Hai cựu cục trưởng An toàn thực phẩm tại tòa sơ thẩm hồi tháng 1. Ảnh: Danh Lam

Bản án sơ thẩm hồi tháng 1 đã xác định, giai đoạn 2018-2025, một số lãnh đạo, chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã lợi dụng quy định pháp luật còn chung chung để hình thành cơ chế "xin - cho", nhận hối lộ có hệ thống trong nhiều khâu quản lý.

Sai phạm chủ yếu xảy ra trong hoạt động thẩm định, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm và cấp giấy chứng nhận GMP. Trong đó, việc cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm được "báo giá" 5-10 triệu đồng mỗi hồ sơ, thông qua các cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ trung gian.

Tổng cộng, ông Phong, bà Nga cùng 32 cấp dưới đã nhận hối lộ từ 21 cá nhân, doanh nghiệp với tổng số tiền 93,7 tỷ đồng trong cấp giấy tiếp nhận; 12,7 tỷ đồng trong cấp phép quảng cáo và 1 tỷ đồng liên quan GMP.

Tổng số tiền các bị cáo đưa hối lộ là 77,4 tỷ đồng; còn 27,5 tỷ đồng đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tại tòa, 40/55 bị cáo khóc, bày tỏ ân hận, tiếc nuối. Hai cựu cục trưởng "lấy hết danh dự còn sót lại" để xin lỗi. Họ nhận ra khi vướng vào tù tội, tiền tài, chức vụ, danh vọng chẳng có nghĩa lý gì, điều quan trọng nhất, cũng là khao khát lớn nhất khi này chỉ là tự do.

Tòa tuyên 34 người về tội Nhận hối lộ, án cao nhất là ông Phong, 20 năm; thấp nhất 30 tháng án treo. Trong số này còn có chồng bà Nga, cựu trưởng phòng Lê Hoàng, bị tuyên 5 năm tù.

Ở nhóm 21 người Đưa hối lộ, nhẹ nhất là 15 tháng án treo, nặng nhất 5 năm 6 tháng tù.

Như vậy, trong 55 bị cáo, HĐXX đã tuyên 12 án treo và 43 án tù có thời hạn, từ 18 tháng đến 20 năm.

HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo kéo dài nhiều năm, có sự cấu kết của nhiều lãnh đạo, quản lý trong hoạt động quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.

Sai phạm tiềm ẩn nhiều hệ lụy, có thể là tác nhân khiến thực phẩm không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường, đe dọa trực tiếp sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

Ngoài hình phạt, HĐXX cũng chỉ ra nhiều bất cập trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, ban hành quy định nhằm tăng cường công khai, minh bạch quy trình, thủ tục hành chính trong lĩnh vực này.

Thanh Lam