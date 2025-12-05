Xử phạt xe tải bị nghi 'chim mồi' trên cao tốc

Tài xế chạy chậm ở làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị lập biên bản, phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái.

Hôm 4/12, Cục Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt tài xế điều khiển xe tải bị người dân nghi là "chim mồi" trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội và được xác minh.

Xử phạt tài xế xe tải bị nghi 'chim mồi' đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc Xe tải đi chậm lấn qua làn khẩn cấp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai ngày 30/11. Video người dân cung cấp

Xe tải di chuyển chậm tại km 207+100 vào chiều ngày 30/11, không vào hẳn vào làn khẩn cấp mà chỉ lấn ở phía bánh bên phải, bánh xe bên trái vẫn ở làn ngoài. Thông tin nhanh chóng thu hút nhiều bình luận nghi ngờ chiếc xe có thể là "chim mồi" nhằm ép tài xế khác muốn vượt thì bắt buộc phải lấn vạch liền màu vàng, là hành động vi phạm luật giao thông.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT cho biết tài xế Nguyễn Văn Luyến (sinh 1994, trú tại TP Lào Cai) thừa nhận vi phạm và giải thích rằng thời điểm đó có dấu hiệu mệt mỏi, buồn ngủ nên điều khiển xe sang làn khẩn cấp để chạy chậm. Theo Nghị định 168/2024, Luyến bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe vì hành vi sử dụng làn đường dừng xe khẩn cấp để lưu thông khi không có sự cố hoặc tình huống nguy hiểm.

Quy định hiện hành cho phép tài xế dừng xe trong làn khẩn cấp khi bị mệt, buồn ngủ hoặc gặp sự cố kỹ thuật, nhưng không được phép di chuyển trong làn này. Khi buộc phải dừng, tài xế phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt biển báo tam giác theo đúng khoảng cách nhằm cảnh báo các phương tiện khác. Việc điều khiển xe chạy chậm trong làn khẩn cấp vẫn bị coi là vi phạm.

"Chim mồi" là cụm từ giới tài xế sử dụng phổ biến để gọi những chiếc xe bị coi là cố tình đi chậm trên những đoạn đường cao tốc, quốc lộ ngoài khu dân cư, chỉ một làn đường mỗi chiều. Dù đường phía trước thông thoáng, những xe "chim mồi" có thể đi chỉ 20-30 km/h. Nhiều tài xế đi phía sau nếu không đủ kiên nhẫn mà vượt lên ở đoạn đường có vạch kẻ liền (cấm vượt), sau đó sẽ bị CSGT dừng xe xử phạt cách đó vài trăm mét hoặc 1-2 km.

Khi di chuyển trên những đoạn đường này, tài xế nên kiên nhẫn dù xe phía trước đi chậm, chờ đợi tới những đoạn đường có vạch vàng đứt, điều kiện phía trước thông thoáng hai chiều mới vượt xe.

Phạm Hải