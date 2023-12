Xử lý nồng độ cồn cao kỷ lục

Số trường hợp vi phạm nồng độ cồn năm 2023 là 770.000, cao gấp rưỡi năm 2022 và hơn tổng số ba năm 2020-2022 cộng lại.

Sáng 30/12, đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục Cảnh sát giao thông), cho biết năm 2023 công an cả nước xử lý hơn 3,4 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 6.500 tỷ đồng, tước hơn 664.000 giấy phép lái xe, tạm giữ hơn một triệu phương tiện.

Trong đó, xử lý vi phạm về nồng cồn cao kỷ lục, hơn 770.000 trường hợp, tăng hơn 460.000 so với năm 2022. Người đi xe máy vi phạm chiếm phần lớn. "Nhờ sự quyết liệt xử lý, tai nạn giao thông đã giảm 9%, giảm 26% người chết và bị thương so với năm 2022", đại tá Nhật nói.

Năm 2023, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương mở nhiều đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó Cục Cảnh sát giao thông cử nhiều tổ công tác phối hợp với các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm soát. Gần đây nhất, từ 30/8 đến 15/10, cả nước thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát ôtô kinh doanh vận tải hành khách và xe container.

Trong đợt này, cảnh sát giao thông cả nước đã kiểm soát gần 200.000 phương tiện, phạt hơn 6.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Cảnh sát cũng xác định có hơn 230 người vi phạm là cán bộ, công chức, nhà báo. Ngoài xử lý hành chính, lực lượng chức năng đã khởi tố 8 vụ với 9 đối tượng về các hành vi như chống người thi hành công vụ, tàng trữ chất ma túy, sử dụng con dấu giả.

Cảnh sát giao thông Hòa Bình kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trong năm 2023. Ảnh: Gia Chính

Sang năm 2024, Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục xác định xử lý vi phạm nồng độ cồn là trọng điểm trong công tác, với tinh thần "không có vùng cấm, không ngoại lệ, không ngày nghỉ và tạo thành thói quen cho người dân". Cục cũng sẽ nghiên cứu các phương pháp xử lý vi phạm nồng độ cồn tốt hơn để ngoài việc xử phạt còn tuyên truyền, hướng dẫn, bổ sung các giải pháp giúp cho người dân khi đã uống rượu bia thì tuyệt đối không lái xe.

Gia Chính