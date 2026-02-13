Xu hướng tặng cha mẹ 'thẩm mỹ báo hiếu' ở Hàn Quốc

Người lớn tuổi ở Hàn Quốc ngày càng quan tâm đến vẻ ngoài, tạo ra lựa chọn mới để giới trẻ nước này báo hiếu cha mẹ.

Ở tuổi 91, bà Kim Jeom-hee hầu như không còn hứng thú với những món quà quen thuộc dành cho phụ nữ lớn tuổi. Các loại thuốc bổ, thảo dược, thực phẩm chức năng hay thậm chí những gói dinh dưỡng đắt tiền đều không khiến bà ấn tượng. Thay vào đó, bà muốn thực hiện một liệu trình tại phòng khám thẩm mỹ.

Bà Kim không thích bất cứ điều gì khiến bản thân trông "già", như da chảy xệ, nếp nhăn sâu hay đốm đồi mồi. Bà thường bơi lội tại trung tâm thể thao gần nhà và luôn để ý kỹ những người cùng lứa tuổi. Khi ai đó trở nên săn chắc hoặc trẻ trung sau một liệu trình thẩm mỹ, bà ghi nhớ và cân nhắc thực hiện cho bản thân.

"15 năm trước, mẹ tôi được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng, nhưng giờ đây bà lại thấy căng thẳng về vẻ ngoài đang lão hóa hơn cả lúc đó", con gái bà Kim nói với Korea Herald. "Sau mỗi lần làm liệu trình, bà lại thấy rất hài lòng và vui vẻ".

Nữ diễn viên Jeon Won-ju, 87 tuổi, nghe bác sĩ tư vấn tại một phòng khám thẩm mỹ. Ảnh: Korea Herald

Tại Hàn Quốc, ngoại hình từ lâu đã là yếu tố mang sức nặng về mặt xã hội và các thủ thuật thẩm mỹ được chấp nhận rộng rãi. Năm 2024, Hàn Quốc đứng đầu thế giới về số ca phẫu thuật thẩm mỹ tính theo đầu người, cứ 10.000 người thì có 88 người thực hiện một thủ thuật thẩm mỹ.

Phẫu thuật thẩm mỹ, vốn gắn với thế hệ trẻ, đang ngày càng lan sang nhóm lớn tuổi, bao gồm cả những người ở độ tuổi 70, 80, thậm chí cao hơn. Một bác sĩ da liễu tại phòng khám ở quận Yongsan, trung tâm Seoul, cho biết các gia đình cùng đến làm đẹp ngày càng phổ biến.

"Trước đây, anh chị em trong nhà thường rủ nhau đi làm liệu trình", bà nói. "Còn bây giờ, cha mẹ và con cái hay đi theo cặp. Con thử làm trước, thấy kết quả ưng ý rồi giới thiệu lại cho cha mẹ. Chúng tôi chứng kiến sự gia tăng rõ rệt của nhóm trung niên và cao tuổi sử dụng các dịch vụ như tiêm botox".

Sự chú ý của công chúng cũng đổ dồn vào những nghệ sĩ lớn tuổi công khai thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ. Nữ diễn viên Jeon Won-ju, 87 tuổi, gần đây gây chú ý khi tiết lộ bà đã thực hiện nhiều liệu trình nâng cơ tại một phòng khám da liễu ở Seoul với tổng chi phí khoảng 5 triệu won (3.450 USD).

Trong video đăng trên kênh YouTube cá nhân, Jeon cho biết bà muốn già đi một cách thanh lịch, cảm thấy lo lắng khi nhìn làn da đầy nếp nhăn sâu trong gương.

"Tôi nghĩ người ta sẽ không chọn tôi đóng phim nữa vì tôi trông già", bà nói. "Tôi chỉ muốn mình trẻ hơn khoảng 10 tuổi".

Các chuyên gia cho biết xu hướng ở nhóm khách hàng lớn tuổi thiên về sự cải thiện tinh tế thay vì thay đổi diện mạo một cách mạnh mẽ.

"Thay vì những can thiệp làm biến đổi đáng kể đường nét khuôn mặt, phần lớn các bậc phụ huynh mong muốn những liệu trình giúp làm chậm quá trình lão hóa nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài vốn có", bà Chae Gyu-hee, giám đốc một chi nhánh của hệ thống phòng khám chuyên về làm đẹp, cho biết.

Jung Sun-hee, 37 tuổi, đã đặt các liệu trình xóa nếp nhăn vùng cổ và đồi mồi cho mẹ làm quà dịp Tết Âm lịch. Ý tưởng này xuất phát sau khi chính Jung thực hiện một liệu trình nâng cơ bằng siêu âm không xâm lấn. Người mẹ ngoài 60 tuổi lập tức nhận ra sự thay đổi và tỏ ra "ganh tị".

"Mỗi lần soi gương, mẹ nói các đường nét trên mặt như đang chảy xuống và làn da kém săn chắc hơn", Jung kể.

Cô đã đưa mẹ đi tư vấn tại nhiều phòng khám da liễu trước khi chọn một liệu trình nâng cơ được đánh giá là ít gây khó chịu, chi phí khoảng 1 triệu won.

"Mẹ tôi thích kết quả đến mức tôi nghĩ đây sẽ trở thành món quà thường xuyên", cô nói.

Đàn ông lớn tuổi cũng không nằm ngoài xu hướng này. Cha của Park Hyeong-sub, ngoài 70 tuổi, có đường chân tóc hình chữ M khá rõ. Khi tóc ngày càng thưa và lùi sâu, ông gần như đội mũ mỗi ngày. Khi Park lần đầu nhắc đến việc cấy tóc, cha anh gạt đi, nói rằng ở tuổi này ông không còn ai để gây ấn tượng nữa. Nhưng sau khi thực hiện ca cấy tóc với khoảng 4.000 nang tóc, ông tỏ ra rất hài lòng.

"Giờ ông soi gương nhiều hơn, trông rất mãn nguyện và tự tin. Tôi chi gần 10 triệu won nhưng không thấy lãng phí khi nhìn cha vui như vậy", Park nói.

Nắm bắt xu hướng mới, nhiều phòng khám da liễu tại Hàn Quốc quảng bá dịch vụ trực tuyến và thu hút khách hàng bằng khẩu hiệu "thẩm mỹ báo hiếu". Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng cảnh báo về những hệ lụy tiềm ẩn.

Một số ý kiến cho rằng các thủ thuật thẩm mỹ đang được khuyến khích dưới danh nghĩa đạo hiếu, ngay cả khi không thực sự cần thiết. Bà Lee Eun-hee, giáo sư nghiên cứu người tiêu dùng, bày tỏ lo ngại về tình trạng lạm dụng dịch vụ và hoạt động tiếp thị quá mức.

"Các bệnh viện hiện nay đang tiếp thị rất quyết liệt, đặc biệt nhắm vào người cao tuổi, nhóm dễ bị tác động trong các buổi tư vấn", bà Lee cảnh báo. "Một khi gặp nhân viên tư vấn dày dạn kinh nghiệm, họ thường được định hướng sang những gói dịch vụ đắt tiền. Nhiều người có thể tiêu tốn một phần đáng kể tiền tiết kiệm chỉ sau một lần đến khám".

Như Tâm (Theo Korea Herald)