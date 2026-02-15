Xu hướng 'ông bà trực thăng' của người Mỹ

Thay vì an hưởng tuổi già, nhiều người cao tuổi tại Mỹ chọn cách can thiệp sâu vào từng bữa ăn, giấc ngủ của cháu, tạo nên khái niệm "ông bà trực thăng".

Mỗi sáng, khi đang tất bật chuẩn bị đưa con đến trường, Kami Walker, ở Long Island, New York lại nhận được tin nhắn từ mẹ. Đều đặn như một chiếc đồng hồ báo thức, bà hỏi: "Hôm nay trời lạnh, các cháu có mặc đủ ấm không?".

Dù sống cách nhà con gái 30 km, bà ngoại vẫn nắm rõ thời khóa biểu của hai cháu Lulu (12 tuổi) và Nico (14 tuổi). Bà chủ động trao đổi với bác sĩ nhi khoa sau mỗi lần thăm khám và tự đặt mua quần áo gửi về nhà Walker. Thay vì cảm thấy phiền toái, Walker chọn cách nhìn nhận tích cực: "Tôi cảm tưởng như mẹ đang cùng tôi nuôi dạy bọn trẻ".

Ảnh minh họa: NY Post

Tại Mỹ, xu hướng ông bà tham gia sâu vào việc chăm sóc và theo sát sinh hoạt của cháu đang ngày càng phổ biến, dẫn đến sự ra đời của thuật ngữ "ông bà trực thăng". Khái niệm này mô tả những người luôn "bay lượn" trên đầu con cháu, giám sát lịch học, sinh hoạt và các quyết định hằng ngày, tương tự khái niệm "bố mẹ trực thăng" trước đây.

Peter Shankman ở Manhattan cũng có một bà mẹ như vậy. Khi con gái Jessa của anh còn nhỏ, mỗi lần anh đưa bé sang chơi, ông bà sẽ ra mở cửa, đón cháu vào và đóng cửa lại, để anh đứng ngoài.

"Những tin nhắn tôi nhận được từ mẹ chủ yếu là nhắc nhở việc đội mũ cho Jessa", Peter kể. Dù đôi khi cảm thấy mình bị "ra rìa", anh không phàn nàn vì hiểu rằng đó là cách ông bà thể hiện tình yêu thương. "Tôi biết bố mẹ yêu mình, nhưng phần lớn sự quan tâm bây giờ họ dành cho cháu", anh nói.

Tuy nhiên, ranh giới giữa quan tâm và kiểm soát rất mong manh. Tiến sĩ tâm lý Dale Atkins cho rằng khái niệm "ông bà trực thăng" thường mang sắc thái tiêu cực khi ông bà muốn giữ tiếng nói cuối cùng hoặc can thiệp quá sâu vào cách giáo dục, chọn trường hay sức khỏe của trẻ.

"Vai trò của ông bà là hỗ trợ lựa chọn của cha mẹ, không phải tìm cơ hội để được làm cha mẹ thêm lần nữa", bà Atkins nhấn mạnh. Bà khuyến nghị người lớn tuổi nên thừa nhận mình có thể chưa cập nhật các phương pháp nuôi dạy hiện đại, thay vì vội vàng chỉ trích con cái.

Dẫu vậy, với nhiều gia đình, sự hiện diện của "ông bà trực thăng" lại là một lợi thế, nhất là trong các gia đình đa thế hệ.

Sau trận cháy rừng khiến mất nhà, vợ chồng Lexi Montée Busch (Los Angeles) chuyển về sống chung với bố mẹ. Cô nhận ra lợi ích to lớn khi có ông bà hỗ trợ 24/7. Bố cô, một bác sĩ nhi khoa, đã giúp cô giải quyết tình huống con gái 4 tuổi nói dối về việc ăn kẹo một cách thấu đáo dựa trên kiến thức y khoa.

"Thay vì mệt mỏi, tôi thấy biết ơn bố mẹ mình", Busch chia sẻ.

Ngọc Ngân (Theo NY Post)