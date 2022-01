Xu hướng chọn sản phẩm nhắm đến lối sống tích cực của giới trẻ

Dòng sản phẩm ra mắt dịp Tết 2022 của Trung Nguyên Legend tạo cảm hứng cho người dùng, nhất là giới trẻ sống tích cực, tỉnh thức, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Thời gian qua, dưới tác động của đại dịch và biến đổi môi trường, nhiều bạn trẻ Việt Nam dần quan tâm hơn đến yếu tố bền vững, trách nhiệm xã hội và xây dựng cho mình một lối sống tích cực hơn. Biểu hiện dễ thấy nhất là thông qua xu hướng tiêu dùng của họ.

Huy Nam, 30 tuổi, nhân viên văn phòng tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, thời gian giãn cách vừa qua, lần đầu tiên cậu được thấy một Hà Nội ít khói bụi đến thế. "Nó nhắc nhở mình rằng chúng ta đang đối xử tệ với môi trường. Thay vì sử dụng vô tội vạ những chiếc cốc và ống hút nhựa, mình đã tự sắm một chiếc bình giữ nhiệt để có thể sử dụng được nhiều lần", Nam nói.

Người tiêu dùng trẻ quan tâm hơn đến yếu tố bền vững, trách nhiệm xã hội và xây dựng cho mình một lối sống tích cực hơn. Ảnh: Thanh Duy

Báo cáo hồi cuối năm 2021 của McKinsey với tiêu đề "Diện mạo mới của người tiêu dùng Việt" đã chỉ ra xu hướng tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm thể hiện "lối sống có ý thức".

Theo một khảo sát người tiêu dùng Việt Nam, 91% người trả lời cho biết họ nhận thức được và tham gia vào lối sống có ý thức. Con số này là 86% tại Indonesia, 73% tại Thái Lan, và 75% tại Malaysia. Đáng lưu ý, 84% người Việt Nam trả lời khảo sát cho biết họ sẵn sàng trả giá cao hơn cho các sản phẩm thể hiện lối sống có ý thức.

Đón đầu sự chuyển biến của người tiêu dùng, các thương hiệu đã nhanh chóng thay đổi sản phẩm cũng như cách tiếp cận khách hàng để phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới, từ đó góp phần xây dựng một lối sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng hơn. Ngay đầu năm 2022, những thông điệp yêu thương - khát vọng từ các thương hiệu lớn trong nước được người tiêu dùng, nhất là giới trẻ đón nhận.

Đơn cử như Trung Nguyên Legend, đón chào năm 2022 bằng thông điệp "Lối sống cà phê - Lối sống thành công - Lối sống tỉnh thức" cùng một hệ sản phẩm mới ra mắt, thể hiện tâm huyết đồng hành cùng giới trẻ trong hành trình tìm kiếm thành công và hạnh phúc.

Bộ sản phẩm "Triết gia - Nghệ sĩ" tạo nguồn cảm hứng thôi thúc mỗi cá nhân theo đuổi lý tưởng. Ảnh: Trung Nguyên Legend

Nổi bật nhất là bộ sản phẩm Triết gia - Nghệ sĩ - Chiến binh tâm với sự kết hợp những sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend cùng câu chuyện của các vĩ nhân đem đến nguồn năng lượng thăng hoa, khơi gợi năng lực tiềm ẩn trong mỗi người để tự tỉnh thức, khẳng định bản thân.

Theo chia sẻ của đại diện Trung Nguyên Legend, bộ sản phẩm "The Spririt of Philosophy - Hemingway" là sự kết hợp giữa cà phê hạt rang Success 8 cùng câu chuyện về đại văn hào người Mỹ, Ernest Hemingway - người đã từ bỏ mọi điều kiện thuận lợi của gia cảnh để cống hiến cho hòa bình nhân loại - chứa đựng tinh thần dám dấn thân theo đuổi đam mê. Bộ sản phẩm "The Spririt of Philosophy - Vitruvian" lấy cảm hứng từ bức họa "Người Vitruvian" của danh họa Leonardo da Vinci kết hợp cà phê Legend mang đến nguồn cảm hứng thăng hoa sáng tạo cho các bạn trẻ trên hành trình thấu hiểu bản thân để lựa chọn, theo đuổi lý tưởng. Trong khi đó, "The Spririt of Philosophy - Creativity" chọn bức họa "Chúa trời tạo ra Adam" của Michelangelo vào thế kỷ 16 làm biểu tượng kết hợp cà phê Sáng tạo 8 sẽ là món quà cho những ai giàu khát vọng, đam mê sáng tạo và dám vượt lên chính mình. Riêng bộ sản phẩm Chiến binh tâm - Warrior được lấy cảm hứng từ những phẩm chất của Napoléon Bonaparte - vị tướng, nhà thiên tài trong khoa học và nghệ thuật quân sự của nước Pháp lan tỏa tinh thần chiến binh và khát vọng thành công trong mỗi cá nhân.

"Chiến binh tâm" sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng trên hành trình trài nghiệm khám phá sức mạnh bản thân. Ảnh: Trung Nguyên Legend

Trong dịp này, Trung Nguyên Legend cũng giới thiệu bộ sản phẩm Cà phê thiền với các tên gọi Tỉnh thức - Khát vọng - Sức mạnh - Đột phá - Giàu có nhằm khơi gợi sức mạnh bên trong của mỗi cá nhân trên hành trình theo đuổi lối sống thành công. Đồng thời, bộ sản phẩm ba nền văn minh cà phê Ottoman - Roman – Thiền sau quá trình nghiên cứu tinh hoa di sản văn hóa cà phê thế giới, kết hợp kỹ nghệ chế biến và nghệ thuật pha chế hiện đại cũng trình làng những người yêu và đam mê cà phê.

Bộ sản phẩm Cà phê thiền Tỉnh thức mang đến trải nghiệm sáng tạo khác biệt thông qua nghệ thuật thưởng lãm Thiền cà phê.. Ảnh:Trung Nguyên Legend

Phong cách thiết kế trẻ trung, phù hợp với xu hướng tiêu dùng của giới trẻ, mang những thông điệp thôi thúc mỗi cá nhân trở về với những khát vọng của bản thân, đánh thức sức mạnh tiềm ẩn, sự sáng tạo để dấn thân theo đuổi lối sống mới thành công và hạnh phúc, những bộ sản phẩm mới của Trung Nguyên Legend vừa ra mắt đã được người tiêu dùng đón nhận.

Diệp Chi