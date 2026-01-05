Xu hướng chọn quà Tết của giới doanh nhân

Các sản phẩm công nghệ được doanh nhân lựa chọn làm quà Tết dịp cuối năm, nhờ tính thẩm mỹ, bảo mật và giá trị sử dụng dần trở thành tiêu chuẩn mới.

Giai đoạn cuối năm, thị trường quà tặng phân khúc cao cấp tại Việt Nam chứng kiến sự thay đổi. Thay vì các sản phẩm thời trang hay phụ kiện thông thường, giới doanh nhân có xu hướng chọn quà công nghệ mang tính ứng dụng cao. Theo Vertu Việt Nam, những món quà này đáp ứng về mặt thẩm mỹ và đảm bảo an toàn thông tin cho người nhận.

Vertu Agent Q phiên bản da bê khâu đen cùng đường may thủ công.

Theo báo cáo "The State of Fashion" của The Business of Fashion và McKinsey & Company, ranh giới giữa công nghệ và thời trang cao cấp đang dần bị xóa bỏ. Hiện nay, smartphone đã trở thành "vật phẩm định danh", cho thấy tiêu chuẩn chọn quà đã thay đổi, bởi sự bắt mắt và tính ứng dụng cao.

Ở thị trường trong nước, các cửa hàng xa xỉ ghi nhận lượng khách tìm kiếm món quà "để lại ấn tượng lâu dài" tăng mạnh từ đầu quý IV. Thay vì quần áo, đồng hồ hay túi xách, doanh nhân ưu tiên chọn thiết bị công nghệ như trợ lý đắc lực với cơ chế bảo mật nghiêm ngặt. Đơn cử là thương hiệu Vertu với các dòng smartphone AI như Agent Q, Metavertu 2 Max hay Quantum Flip đang là lựa chọn phổ biến. Các thiết bị này được đánh giá cao nhờ cân bằng giữa công năng hiện đại và thẩm mỹ, tạo nên sự khác biệt trong mùa quà tặng năm nay.

Phím Ruby (bên hông) nổi tiếng của Vertu giúp kích hoạt tức thì hệ thống hỗ trợ đặc quyền 24/7.

Sức hút của sản phẩm Vertu đến từ vẻ ngoài tinh xảo với chất liệu như gốm ceramic và da thuộc tự nhiên châu Âu. Đặc biệt, mẫu Agent Q mới ra mắt với hơn 320 linh kiện lắp ráp thủ công, mang lại cảm giác chắc chắn và hoàn thiện cao độ. Giá trị của món quà còn nằm ở khả năng tùy chọn màu sắc và chất liệu da theo sở thích cá nhân, chứng minh cho sự trân trọng và uy tín của người trao.

Bên cạnh yếu tố ngoại quan, giá trị cốt lõi của các thiết bị Vertu là tính bảo mật thông tin. Trong kỷ nguyên số, việc tặng một thiết bị có khả năng bảo vệ dữ liệu tối ưu là hành động thiết thực để bảo vệ sự riêng tư cho đối tác. Khác với thiết bị phổ thông, tiện ích như trợ lý AIGS Agent, dịch vụ Concierge hay không gian lưu trữ độc lập đều được bảo vệ bằng mã hóa chuyên biệt. Hệ sinh thái đặc quyền này tạo nên giá trị của Vertu Agent Q, Metavertu 2 Max hay Quantum Flip.

Đại diện Vertu Việt Nam cho biết, khách hàng quan tâm đến nguồn gốc thiết bị vì liên quan trực tiếp đến khả năng bảo mật và dịch vụ hỗ trợ độc quyền đi kèm. Các dịch vụ đặc quyền chỉ kích hoạt trên thiết bị chính hãng qua bước xác thực từ máy chủ toàn cầu. Sản phẩm không rõ nguồn gốc không thể truy cập hệ thống và các tính năng độc quyền cũng sẽ vô hiệu hóa.

Không gian flagship store Vertu Việt Nam chuẩn Vertu England.

"Việc sử dụng thiết bị chưa qua xác thực tiềm ẩn rủi ro lớn về an ninh mạng. Thay vì bảo vệ người dùng, những thiết bị không rõ nguồn gốc có thể khiến dữ liệu cá nhân bị rò rỉ", đại diện Vertu Việt Nam cho biết.

Để đảm bảo quyền lợi cho người dùng, Vertu toàn cầu ủy quyền phân phối chính thức cho Vertu Việt Nam - đơn vị duy nhất trong nước được cấp chứng nhận xuất xưởng và bảo hành toàn cầu. Tại đây, người dùng có thể kiểm tra số IMEI, xác minh chứng chỉ nguồn gốc và trải nghiệm quy trình bàn giao tiêu chuẩn Vertu trước khi sở hữu hoặc tặng cho đối tác.

