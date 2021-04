Xpel Inc ủy quyền phân phối chính hãng tại XVN

Xpel Inc uỷ quyền phân phối trực tiếp cho XVN JSC (Công ty cổ phần Xpel Việt Nam). Theo đó, Xpel sẽ thông qua XVN để cung cấp toàn bộ sản phẩm cho thị trường tại Việt Nam. Các dòng sản phẩm chính bao gồm:

- Automotive Window Tint (phim cửa kính xe hơi)

- Paint Protection Film (phim bảo vệ sơn)

- Ceramic Coating (Phủ bảo vệ bề mặt)

- Home & Office Window Film (Phim cửa kính văn phòng & nhà ở)

Các tín đồ Xpel tại Việt Nam có thể tiếp cận và sử dụng các sản phẩm chính hãng của Xpel tại XVN.

Xpel đổ bộ tại thị trường Việt Nam, cung cấp tất cả các dòng sản phẩm chất lượng để bảo vệ ôtô. Trong ảnh là trụ sở Xpel USA.

Theo định hướng từ Xpel, XVN sẽ tiếp tục phát triển thêm 2 dòng sản phẩm chủ đạo gồm phim bảo vệ sơn Xpel (Xpel Ultimate Plus) và phủ Ceramic (Xpel Fusion Plus). Người tiêu dùng Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận, sử dụng các sản phẩm bảo vệ xe cao cấp từ thương hiệu XPEL.

Các dòng sản phẩm XVN phân phối bao gồm:

- Automotive Window Tint: Prime XR Plus, Prime XR, Prime HP, Prime CS

- Home & Office Window Film: VISON Film

- Paint Protect Film (PPF): Ultimate Plus, Ultimate Plus 10, Ultimate Plus 7

- Ceramic Coating: Fusion Plus Paint & PPF,...

- Các sản phẩm phụ trợ khác: Các công cụ dụng cụ và tài liệu ấn phẩm đính kèm.

Lĩnh vực chủ đạo Xpel triển khai cung cấp dịch vụ gồm xe hơi, du thuyền, nhà ở, văn phòng.

Bên cạnh đó, Xpel còn mở rộng dòng sản phẩm cung cấp film cho màn hình các thiết bị điện tử, sản phẩm bảo vệ cho phương tiện giao thông đường thuỷ như du thuyền, tàu thuỷ, cano,...

Khách hàng có nhu cầu sử dụng các sản phẩm khác của Xpel (ngoài sản phẩm chính XVN phân phối) đều có thể liên hệ XVN để được cung cấp, triển khai dịch vụ.

Xpel Inc thành lập từ 1997, có trụ sở tại 618 W. Sunset Road San Antonio, Texas 78216, USA. Năm 2011, Xpel cách mạng hóa ngành công nghiệp với mảng bảo vệ sơn tự phục hồi công nghệ tiên tiến hàng đầu trên thế giới, đưa thương hiệu lên một tầm cao mới. Trải qua gần 25 năm hình thành và phát triển, Xpel trở thành một thương hiệu cung cấp dịch vụ bảo vệ xe hơi, đặc biệt là các sản phẩm phim bảo vệ sơn (PPF), phủ ceramic,... nổi tiếng trên toàn cầu. Hiện nay, Xpel có mặt trên 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, phục vụ nhu cầu bảo vệ xe hơi cho đông đảo khách hàng trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Văn phòng Xpel Việt Nam (XVN).

XVN thành lập từ tháng 4/2018 bởi một đội ngũ tâm huyết và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực xe hơi. Xpel là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, tuy nhiên tại Việt Nam, Xpel vẫn còn là một cái tên được ít người biết đến, chỉ một số ít nhà phân phối nhập nhỏ lẻ hoặc hàng xách tay mang về thị trường để cung cấp cho khách hàng có nhu cầu. Nắm bắt được xu hướng của người tiêu dùng, XVN trở thành công ty cung cấp chính thức các dòng sản phẩm Xpel mà mở đầu là dòng sản phẩm phim cửa kính xe hơi (Automotive Window Tint) hay thường gọi là phim cách nhiệt ô tô.

XVN có trụ sở tại: Số 10, Lô A14/D21, Ngõ 11 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Văn phòng tại TP HCM: CC 1050 Lô A, 4 Phan Chu Trinh, phường 12, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Hiện nay XVN hợp tác triển khai sản phẩm với gần 200 hãng xe, đơn vị chăm sóc xe hơi trên toàn quốc.

Thông tin chi tiết và đại lý phân phối tại website: http://xpelvietnam.vn/, Hotline: 093 570 5588