Bình DươngCho rằng phía nguyên đơn đã lừa đảo cha mẹ mình trong vụ mua bán đất, Trịnh Vĩnh Toàn, 37 tuổi, và đồng phạm xông vào tòa bắt người này.

Ngày 4/5, Toàn, ngụ Bình Dương, bị TAND Cấp cao tại TP HCM bác kháng cáo, tuyên y án 2 năm 6 tháng tù về tội Bắt giữ người trái pháp luật. Liên quan đến vụ án bà Quang Kim Muội (mẹ Toàn) và 4 đồng phạm khác nhận 1 năm 8 tháng đến 2 năm tù.

Quyết định được tòa đưa ra sau khi nhận định cấp sơ thẩm đã xử đúng pháp luật. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội ngay trong tòa án thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật. Tại phiên phúc thẩm hôm nay các bị cáo không đưa ra được các tình tiết giảm nhẹ mới.

Các bị cáo tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên.

Theo án sơ thẩm, bố mẹ Toàn là bị đơn trong vụ tranh chấp quyền sử dụng đất do TAND TP Thuận An (Bình Dương) xét xử. Đại diện nguyên đơn là ông Đàm.

Cho rằng ông Đàm là người lừa đảo gia đình mình còn kiện ra tòa, Toàn nảy sinh ý định sẽ bắt người này giao cho công an. Ngày 20/8/2020, biết cha mẹ mình lên tòa làm việc với nguyên đơn, Toàn rủ thêm 4 người bạn để hỗ trợ.

Chiều cùng ngày, Toàn lái ôtô chở cả nhóm đến trước cổng tòa. Anh ta và 2 người đi vào trong, còn lại chờ ngoài xe. Đến 16h, sau khi làm việc xong, thấy ông Đàm và luật sư ra về, Toàn và bà Muội đề nghị ông ra ngoài nói chuyện.

Không muốn xảy ra va chạm với nhóm người nhà bị đơn, ông Đàm từ chối gặp rồi vào phòng thư ký để tránh mặt. Toàn và đồng bọn xông đến kéo ông ra ngoài, khiêng lên ôtô dù cán bộ tòa can ngăn.

Một cán bộ công an đã tới yêu cầu Toàn và nhóm người thả ông Đàm ra nhưng họ không đồng ý, ghì nạn nhân xuống đường. Công an TP Thuận An sau đó đã đến lập biên bản phạm tội quả tang đối với Toàn và đồng phạm.

Toàn và đồng phạm bị TAND TP Thuận An đưa ra xét xử hồi tháng 1.

Bình Nguyên