Xông vào phòng ngủ nữ chủ nhà lúc nửa đêm, cướp điện thoại

Phú ThọTrần Minh Quang đột nhập lúc nửa đêm, dí thanh sắt dài 40 cm vào cổ gia chủ để đe dọa, cướp một điện thoại và 200.000 đồng.

Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Trần Minh Quang, 17 tuổi và Tạ Duy Hiếu, 23 tuổi, cùng trú xã Tam Đảo, về hành vi Cướp tài sản.

Trần Minh Quang và Tạ Duy Hiếu lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, rạng sáng 13/11, Quang đi xe máy chở Hiếu đến nhà người phụ nữ ở thôn Hữu Thủ, xã Tam Dương. Hiếu đứng ngoài cảnh giới còn Quang nhặt một thanh sắt dài khoảng 40 cm rồi đột nhập vào nhà lục lọi, tìm tài sản trộm cắp.

Sau một hồi không tìm thấy gì, Quang vào phòng ngủ của hai mẹ con gia chủ dùng thanh sắt dí vào cổ uy hiếp. Trong đêm tối bị tấn công bất ngờ, nữ chủ nhà hoảng sợ, tưởng là kiếm nên buộc phải đưa cho Quang một điện thoại Redmi Note 14 trị giá khoảng 6 triệu đồng. Sau đó, Quang mở cốp xe máy nạn nhân lấy ví da bên trong có 200.000 đồng.

15h cùng ngày, nạn nhân mới đỡ hoảng sợ và ra trình báo công an. 6 tiếng sau, hai nghi phạm bị bắt.

Phạm Dự