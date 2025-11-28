Xoáy thuận đi ngược từ xích đạo lên Biển Đông 'chưa từng ghi nhận'

Áp thấp nhiệt đới hình thành gần xích đạo và di chuyển ngược lên phía bắc vào Biển Đông là chưa từng ghi nhận trong lịch sử khí tượng, theo ông Mai Văn Khiêm.

Chiều 28/11, Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới này đang di chuyển từ khu vực gần xích đạo, phía đông Malaysia, theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Hiện sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 và được dự báo đi vào Biển Đông trong đêm nay hoặc sáng mai. Đến 19h ngày mai, tâm xoáy ở vùng biển tây nam của Nam Biển Đông, sức gió tăng lên cấp 7, giật cấp 9.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, xoáy thuận này bắt nguồn từ tàn dư bão Senyar, di chuyển từ Ấn Độ Dương, xuyên qua Malaysia sang tây bắc Thái Bình Dương. Từ năm 1951 đến nay các cơ quan đã ghi nhận một số áp thấp hình thành ở vĩ độ dưới 5 độ Bắc, song hầu hết di chuyển về phía tây. Việc một áp thấp xuất phát gần xích đạo và lại đi chếch sang phía đông như hệ thống hiện tại "rất hiếm, thậm chí có thể nói là chưa từng xuất hiện".

Cùng thời điểm, bão Koto đang hoạt động trong Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía tây bắc, sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13 và di chuyển chậm 3-5 km/h theo hướng tây tây bắc. Tuy nhiên áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến đường đi của bảo Koto.

Dự báo đến tối mai, bão ở phía tây khu vực giữa Biển Đông, cách Song Tử Tây khoảng 305 km, sức gió còn cấp 9-10, giật cấp 13. Đến tối 30/11, bão tiếp tục đi lên phía bắc, còn cấp 9, giật cấp 12, ở cách bờ biển phía đông Gia Lai khoảng 320 km.

Hai xoáy thuận nhiệt đới có khả năng xuất hiện ở Biển Đông. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Các đài khí tượng đưa ra dự báo khác nhau về cường độ của bão Koto. Nhật Bản cho rằng bão mạnh 82 km/h và có thể lên 90 km/h vào ngày 30/11; trong khi Hong Kong đánh giá bão hiện 105 km/h và sẽ giảm dần còn khoảng 65 km/h khi áp sát đất liền, có xu hướng suy yếu trước khi vào miền Trung.

Với áp thấp gần Biển Đông, đài Nhật Bản hiện không còn nhận định khả năng mạnh lên thành bão như trước. Hệ thống nhiều khả năng duy trì cấp độ áp thấp rồi suy yếu trên biển.

Theo đánh giá của cơ quan khí tượng trong nước, xác suất xoáy thuận này ảnh hưởng trực tiếp Nam Bộ không cao; hoàn lưu chủ yếu gây gió mạnh trên vùng biển phía tây Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía tây quần đảo Trường Sa. Sóng biển dự báo cao 2,5-4 m, gió cấp 6-7, giật cấp 8.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chiều 29/11 phát đi công điện yêu cầu các tỉnh từ Đà Nẵng đến An Giang theo dõi chặt chẽ diễn biến, thông báo tàu thuyền tránh vùng nguy hiểm và chuẩn bị lực lượng cứu hộ khi cần thiết.

Tính đến nay, Biển Đông đã ghi nhận 15 cơn bão và 5 áp thấp nhiệt đới, mức cao nhất trong vòng 30 năm, tương đương năm 2017. Bão lũ từ đầu năm đã khiến 409 người thiệt mạng và gây thiệt hại hơn 85.000 tỷ đồng.

