Xoá sổ đường dây cá độ bóng đá lớn nhất Nghệ An

Nguyễn Đình Quân, 29 tuổi, lập đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn nhất tỉnh, số tiền giao dịch trong 6 tháng khoảng 2.000 tỷ đồng.

Ngày 9/12, Công an thành phố Vinh đang tạm giữ hình sự Quân, trú tỉnh Đồng Nai cùng 11 người ở tỉnh Đồng Nai, Hà Nội, Nghệ An và TP HCM để điều tra hành vi liên quan đánh đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Nguyễn Đình Quân (bên phải) tại cơ quan điều tra.

Quân có tiền án về cố ý gây thương tích và đánh bạc. Quân bị cáo buộc từ tháng 6 đã tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng Internet bằng hình thức cá độ bóng đá.

Đại lý cấp dưới của Quân là 11 người trú ở nhiều tỉnh thành.

Nhà chức trách xác định, trong 6 tháng hoạt động, đường dây do Quân điều hành đã giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng. Đây là vụ án cá độ bóng đá lớn nhất từ trước tới nay mà Công an Nghệ An triệt phá.