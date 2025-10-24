Xóa nốt ruồi sát mí mắt có an toàn cho trẻ không?

Con tôi 12 tuổi có một vết sẹo lõm khá rõ trên má và một nốt ruồi nằm sát mí mắt. Có cách nào xóa sẹo và nốt ruồi an toàn, không để lại thâm, sẹo hay không? (Thu Hằng, 35 tuổi, Vĩnh Long)

Trả lời:

Vì bạn chưa mô tả rõ hình dạng và độ sâu của sẹo nên bác sĩ chỉ có thể tư vấn cho bạn các phương pháp chung để trị sẹo lõm phổ biến hiện nay. Với sẹo lõm, nguyên tắc điều trị là phá vỡ các mô xơ cứng dưới da và kích thích tái tạo collagen, elastin nội sinh để làm đầy vùng lõm. Một số kỹ thuật thường được áp dụng gồm:

- Tách đáy sẹo: Sử dụng kim chuyên dụng cắt đứt các dải xơ kéo da xuống, giúp vùng sẹo nâng lên tự nhiên.

- Laser fractional CO2.

- RF vi điểm: Tạo các vi tổn thương nhỏ có kiểm soát, kích thích da sản sinh collagen và tái cấu trúc bề mặt.

Bác sĩ xóa nốt ruồi cho trẻ bằng laser CO2. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tùy loại sẹo và tình trạng da, bác sĩ có thể kết hợp nhiều phương pháp để đạt kết quả tối ưu. Thông thường, người bệnh cần điều trị nhiều lần, mỗi lần cách nhau khoảng 4-6 tuần, sau đó theo dõi định kỳ 6 tháng để đánh giá mức độ cải thiện.

Với nốt ruồi nằm sát mí mắt, có thể xóa bằng laser CO2 giúp loại bỏ tổn thương chính xác, hạn chế gây chảy máu, thời gian thực hiện nhanh và ít đau. Khi thực hiện, người bệnh sẽ được đeo thiết bị bảo vệ mắt chuyên dụng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giác mạc. Sau thủ thuật, bác sĩ bôi kháng sinh giúp ngừa nhiễm trùng, kiểm soát quá trình lành thương và hạn chế sẹo xấu. Thông thường, xóa nốt ruồi chỉ cần một lần điều trị. Tuy nhiên, nốt ruồi vẫn có thể tái phát nếu chân sắc tố còn sót lại, khi đó có thể thực hiện đốt lại sau vài tháng.

Cần lưu ý làn da trẻ em mỏng và nhạy cảm hơn người lớn nên dễ bị tăng sắc tố hoặc hình thành sẹo nếu chăm sóc không đúng cách. Cha mẹ nên tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý bôi thuốc hay đắp lá dân gian đồng thời bảo vệ da khỏi ánh nắng trong suốt giai đoạn hồi phục.

Bạn nên đưa con đến khám trực tiếp tại bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để bác sĩ đánh giá chính xác mức độ tổn thương, loại nốt ruồi để có phác đồ phù hợp với lứa tuổi.

BS.CKI Võ Huy Tâm

Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM