Xóa cận, loạn thị cho người giác mạc mỏng

TP HCMGiác mạc mỏng không thể mổ bằng laser, Linh, 24 tuổi, được bác sĩ đặt thấu kính nội nhãn để khôi phục thị lực sau hơn 10 năm cận kèm loạn thị.

Trước đó, mắt phải của Linh cận 8 độ, loạn 4,5 độ; mắt trái cận 6 độ, loạn 3 độ. Khi đo thị lực hai mắt không đeo kính, Linh chỉ đếm được ngón tay khoảng cách 2-4 m. Mong muốn bỏ gọng kính và lấy lại thị lực để đáp ứng công việc hàng không, Linh tìm phương pháp xóa cận.

ThS.BS Phạm Huy Vũ Tùng, Phó khoa Mắt, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết Linh có giác mạc rất mỏng, 310 micromet (µm), không thể áp dụng phương pháp xóa cận bằng laser (yêu cầu giác mạc tối thiểu 500 µm). Kết quả khám chuyên sâu ghi nhận tật khúc xạ ổn định, Linh không mắc các bệnh mắt như tăng nhãn áp, sẹo giác mạc, đủ điều kiện phẫu thuật Phakic ICL.

Bác sĩ Tùng giải thích đây là kỹ thuật đặt thấu kính nội nhãn phía sau mống mắt, trước thủy tinh thể, qua đường rạch khoảng 3 mm ở rìa giác mạc. Thấu kính siêu mỏng (2,2-2,8 mm), mềm, dẻo, hoạt động như kính áp tròng để điều chỉnh tật khúc xạ và được thiết kế theo thông số riêng của từng bệnh nhân, được đặt hàng từ châu Âu. Phương pháp này không làm mỏng hay thay đổi hình dạng giác mạc, phù hợp với người giác mạc mỏng hoặc cận, loạn thị nặng, tỷ lệ thành công cao và thời gian hồi phục nhanh.

Chị Linh được đo khúc xạ trước khi phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phẫu thuật Phakic ICL có thể điều trị cận đến cận 18 độ, viễn 10 độ, loạn 6 độ, áp dụng cho người 21-45 tuổi. Khi cần thiết, thấu kính nội nhãn có thể thay mới để đúng thông số tật khúc xạ. Thấu kính ICL được làm từ chất liệu collamer (kết hợp collagen và polymer), có độ tương thích sinh học cao, phù hợp với người làm việc trong môi trường hàng không, thường xuyên di chuyển bằng máy bay.

Tái khám sau một tuần, thị lực hai mắt không đeo kính của chị Linh đạt 10/10. Bác sĩ Tùng khuyến cáo người có giác mạc mỏng cần theo dõi chặt chẽ sau phẫu thuật, hạn chế làm việc quá sức trong những ngày đầu, tránh dụi mắt, vận động mạnh, không cúi người lâu và tuân thủ lịch tái khám. Nếu xuất hiện những bất thường như đau nhức, chớp sáng trong mắt giống "ruồi đen" phải đến ngay bệnh viện.

Người trên 18 tuổi, tật khúc xạ ổn định và không mắc bệnh về mắt, mong muốn xóa cận có thể lựa chọn các phương pháp như Lasik, Smile, Phakic... Cần khám sàng lọc tiền phẫu toàn diện để đánh giá độ dày, cấu trúc giác mạc và lượng mô còn lại sau phẫu thuật. Sau đó, bác sĩ lựa chọn phương pháp phù hợp, ưu tiên các kỹ thuật ít xâm lấn, giúp bảo tồn tối đa mô giác mạc.

Ngọc Kim Thắm

*Tên nhân vật đã được thay đổi