Xiaomi mở rộng hợp tác Thế Giới Di Động, nâng tiêu chuẩn dịch vụ

Xiaomi và Thế Giới Di Động thống nhất chiến lược hợp tác 2026, tập trung nâng cấp tiêu chuẩn dịch vụ với triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm.

Theo đại diện Thế Giới Di Động, thị trường smartphone Việt Nam đang chuyển dịch từ cạnh tranh giá và cấu hình sang giá trị sử dụng dài hạn. Người dùng quan tâm nhiều hơn đến độ ổn định thiết bị, chi phí sửa chữa và khả năng được hỗ trợ sau bán. Trong bối cảnh đó, việc Xiaomi và Thế Giới Di Động ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh cho năm 2026 được xem là bước đi tiếp nối mô hình đã chứng minh hiệu quả trong thực tế.

Nhìn lại năm 2025, Xiaomi ghi nhận tăng trưởng tích cực tại Việt Nam ở cả mảng smartphone và hệ sinh thái AIoT. Đáng chú ý, dòng Xiaomi 15T Series đạt doanh số ngày đầu mở bán tăng hơn 150% so với thế hệ tiền nhiệm. Song song, việc cải thiện chính sách bảo hành và dịch vụ hậu mãi giúp thương hiệu mở rộng độ phủ ở nhiều phân khúc, đặc biệt nhóm khách hàng nâng cấp từ tầm trung lên cận cao cấp.

Lễ ký kết hợp tác Thế Giới Di Động và Xiaomi. Ảnh: TGDĐ

Từ phía Xiaomi, Thế Giới Di Động được xác định là đối tác chiến lược chủ lực tại Việt Nam. Ông Neo Chen, Tổng giám đốc Xiaomi Việt Nam, cho biết năm 2025 là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của hãng, phản ánh hiệu quả của mô hình hợp tác bán lẻ và mức độ tin cậy ngày càng cao từ người tiêu dùng.

Theo ông, hệ thống Thế Giới Di Động đóng góp vào doanh số các dòng sản phẩm chủ lực từ tầm trung đến cao cấp, đồng thời giữ vai trò cầu nối giúp Xiaomi mở rộng hệ sinh thái "Human x Car x Home" tại Việt Nam, đưa công nghệ đến gần người dùng đại chúng hơn.

Hiệu quả hợp tác cũng được ghi nhận ở quy mô quốc tế. Tại Hội nghị Đối tác Toàn cầu Xiaomi 2025, Thế Giới Di Động nằm trong nhóm bảy đối tác xuất sắc nhất toàn cầu, đồng thời nhận giải "Flagship Sales Achievement Award" cho khu vực Đông Nam Á.

Thế Giới Di Động được Xiaomi vinh danh là kênh phân phối hiệu quả. Ảnh: TGDĐ

Bước sang năm 2026, hai bên xác định phân khúc cận cao cấp là trọng tâm mở rộng. Đây là nhóm sản phẩm có biên độ tăng trưởng tốt, phù hợp nhu cầu nâng cấp của người dùng Việt trong bối cảnh chi tiêu được cân nhắc kỹ hơn nhưng vẫn ưu tiên trải nghiệm.

Về phía chuỗi bán lẻ, ông Phùng Ngọc Tuyên, Giám đốc Phát triển Kinh doanh ngành hàng ICT của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện máy Xanh, cho biết hệ thống sẽ tiếp tục phát huy lợi thế về trải nghiệm tại cửa hàng, tư vấn và dịch vụ hậu mãi. Các chính sách mua sắm linh hoạt như trả chậm, thu cũ đổi mới và hỗ trợ sau bán được xem là công cụ quan trọng giúp người dùng an tâm tiếp cận sản phẩm giá trị cao hơn.

Với định hướng lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm, Xiaomi và Thế Giới Di Động kỳ vọng hợp tác năm 2026 sẽ mang lại mức tăng trưởng hai chữ số, đồng thời củng cố vị thế của Xiaomi trong phân khúc cận cao cấp tại Việt Nam.

Hoài Phương