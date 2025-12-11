Xiaomi gia nhập thị trường máy giặt sấy Việt với mẫu 11 triệu đồng

Mijia WD105MJA10VN đánh dấu lần đầu tiên Xiaomi tham gia thị trường máy giặt ở Việt Nam. Hãng tiếp tục đem những điểm mạnh vốn có từ các dòng sản phẩm khác sang như tính năng thông minh, kết nối hệ sinh thái đa dạng, thiết kế đơn giản và giá tốt so với thông số. Tuy nhiên, so với các sản phẩm gia dụng thông minh nhỏ gọn trước đó, những ngành hàng mới mà Xiaomi góp mặt như máy giặt, tủ lạnh, điều hòa đòi hỏi nhiều hơn về dịch vụ, từ kho bãi, vận chuyển, lắp đặt đến bảo hành - điều vốn đã quen thuộc với các hãng gia dụng lớn tại Việt Nam.
Model mới của Xiaomi là một trong những máy giặt kiêm sấy rẻ nhất thị trường ra mắt năm 2025. Với mức giặt 10,5 kg, sấy 7,5 kg và giá hơn 11 triệu đồng (có thể dưới 10 triệu đồng vào các dịp khuyến mãi), sản phẩm rẻ hơn các đối thủ cùng phân khúc, thường tầm 13 triệu đồng của LG, Samsung, Electrolux.
Mijia WD105MJA10VN đánh dấu lần đầu tiên Xiaomi tham gia thị trường máy giặt ở Việt Nam. Hãng tiếp tục đem những điểm mạnh vốn có từ các dòng sản phẩm khác sang như tính năng thông minh, kết nối hệ sinh thái đa dạng, thiết kế đơn giản và giá tốt so với thông số. Tuy nhiên, so với các sản phẩm gia dụng thông minh nhỏ gọn trước đó, những ngành hàng mới mà Xiaomi góp mặt như máy giặt, tủ lạnh, điều hòa đòi hỏi nhiều hơn về dịch vụ, từ kho bãi, vận chuyển, lắp đặt đến bảo hành - điều vốn đã quen thuộc với các hãng gia dụng lớn tại Việt Nam.
Model mới của Xiaomi là một trong những máy giặt kiêm sấy rẻ nhất thị trường ra mắt năm 2025. Với mức giặt 10,5 kg, sấy 7,5 kg và giá hơn 11 triệu đồng (có thể dưới 10 triệu đồng vào các dịp khuyến mãi), sản phẩm rẻ hơn các đối thủ cùng phân khúc, thường tầm 13 triệu đồng của LG, Samsung, Electrolux.
So với các máy giặt cùng thông số về trọng lượng giặt sấy, model của Xiaomi có ưu điểm về độ mỏng. Cùng cao 85 cm, rộng 60 cm nhưng WD105MJA10VN chỉ sâu 57 cm, thấp hơn mức 62-66 cm của LG FV1450H2B, Samsung WD10T784DBX hay Electrolux EWW1024P5WB. Điều này giúp máy dễ bày ở các không gian hẹp, có thể đưa vào gần khu vực tủ bếp, khu vực giặt sấy trong nhà nhờ mỏng tương đương cỡ tiêu chuẩn của tủ quần áo thông thường.
Máy có trọng lượng 62 kg, nhẹ hơn mức 73 kg của LG hay 77-80 kg của Samsung, Electrolux. Tuy nhiên, điều này chưa hẳn là điểm mạnh bởi các model có trọng lượng lớn hơn thường đầm, chắc hơn, hạn chế rung khi ở quá trình vắt. Thử nghiệm thực tế, máy Xiaomi sau khi thực hiện quá trình cân bằng kỹ càng vẫn có độ rung trong chu trình vắt, ở mức chấp nhận được nếu đặt trong nhà nhưng chưa tối ưu bằng dòng Electrolux Ultimate Care 500 trong cùng thử nghiệm (giặt 10 kg, sấy 7 kg, giá 13 triệu đồng).
So với các máy giặt cùng thông số về trọng lượng giặt sấy, model của Xiaomi có ưu điểm về độ mỏng. Cùng cao 85 cm, rộng 60 cm nhưng WD105MJA10VN chỉ sâu 57 cm, thấp hơn mức 62-66 cm của LG FV1450H2B, Samsung WD10T784DBX hay Electrolux EWW1024P5WB. Điều này giúp máy dễ bày ở các không gian hẹp, có thể đưa vào gần khu vực tủ bếp, khu vực giặt sấy trong nhà nhờ mỏng tương đương cỡ tiêu chuẩn của tủ quần áo thông thường.
Máy có trọng lượng 62 kg, nhẹ hơn mức 73 kg của LG hay 77-80 kg của Samsung, Electrolux. Tuy nhiên, điều này chưa hẳn là điểm mạnh bởi các model có trọng lượng lớn hơn thường đầm, chắc hơn, hạn chế rung khi ở quá trình vắt. Thử nghiệm thực tế, máy Xiaomi sau khi thực hiện quá trình cân bằng kỹ càng vẫn có độ rung trong chu trình vắt, ở mức chấp nhận được nếu đặt trong nhà nhưng chưa tối ưu bằng dòng Electrolux Ultimate Care 500 trong cùng thử nghiệm (giặt 10 kg, sấy 7 kg, giá 13 triệu đồng).
Thiết kế đơn giản, hiện đại dễ nhận thấy của máy giặt sấy Xiaomi với bảng điều khiển phía trên liền mạch. Các nút bấm hoàn toàn cảm ứng với các chế độ khác nhau cùng màn hình LED hiển thị tùy chọn, thời gian còn lại. Những năm gần đây, ngoài màu trắng truyền thống với các đồ gia dụng nhỏ, các thiết bị gia dụng lớn mới của Xiaomi thường có tông màu xám kết hợp đen giúp hạn chế lộ vết bẩn trong quá trình sử dụng.
Thiết kế đơn giản, hiện đại dễ nhận thấy của máy giặt sấy Xiaomi với bảng điều khiển phía trên liền mạch. Các nút bấm hoàn toàn cảm ứng với các chế độ khác nhau cùng màn hình LED hiển thị tùy chọn, thời gian còn lại. Những năm gần đây, ngoài màu trắng truyền thống với các đồ gia dụng nhỏ, các thiết bị gia dụng lớn mới của Xiaomi thường có tông màu xám kết hợp đen giúp hạn chế lộ vết bẩn trong quá trình sử dụng.
Bảng điều khiển của máy giặt sấy Xiaomi chủ yếu cho người dùng lựa chọn các chế độ tự động, chế độ với loại quần áo, nhu cầu giặt phổ biến. Bên cạnh là các tính năng phụ trợ thêm như sấy, ngâm, nhiệt độ cũng như tính năng giặt hơi nước. Các cài đặt sâu hơn như tốc độ vòng quay, số lần vắt, thời gian sấy sẽ điều chỉnh qua ứng dụng trên điện thoại.
Thực tế sử dụng, tính năng tự động của Xiaomi đảm nhiệm tốt nhu cầu hàng ngày bao gồm tự cân lượng quần áo giặt đưa ra thời gian giặt phù hợp. Cảm biến nhiệt ẩm cũng giúp máy sấy quấn áo vừa đủ khô. Tuy nhiên, người lớn tuổi hoặc ít thạo công nghệ vẫn cần thời gian làm quen vì các một nút bấm có thể gồm hai tính năng.
Bảng điều khiển của máy giặt sấy Xiaomi chủ yếu cho người dùng lựa chọn các chế độ tự động, chế độ với loại quần áo, nhu cầu giặt phổ biến. Bên cạnh là các tính năng phụ trợ thêm như sấy, ngâm, nhiệt độ cũng như tính năng giặt hơi nước. Các cài đặt sâu hơn như tốc độ vòng quay, số lần vắt, thời gian sấy sẽ điều chỉnh qua ứng dụng trên điện thoại.
Thực tế sử dụng, tính năng tự động của Xiaomi đảm nhiệm tốt nhu cầu hàng ngày bao gồm tự cân lượng quần áo giặt đưa ra thời gian giặt phù hợp. Cảm biến nhiệt ẩm cũng giúp máy sấy quấn áo vừa đủ khô. Tuy nhiên, người lớn tuổi hoặc ít thạo công nghệ vẫn cần thời gian làm quen vì các một nút bấm có thể gồm hai tính năng.
Ngăn chứa nước giặt, xả và tẩy rửa nâng cao của máy đặt ở phía trên giống các đối thủ. Đây là trang bị bình thường trong tầm giá nhưng với thương hiệu vốn đề cao tính thông minh, tự động như Xiaomi, việc thiếu ngăn phân bổ nước giặt, xả tự động vẫn có thể coi là điểm trừ. Thông thường, các máy của Samsung, LG có ngăn phân bổ tự động thường có khoảng giá trên 14 triệu đồng.
Ngăn chứa nước giặt, xả và tẩy rửa nâng cao của máy đặt ở phía trên giống các đối thủ. Đây là trang bị bình thường trong tầm giá nhưng với thương hiệu vốn đề cao tính thông minh, tự động như Xiaomi, việc thiếu ngăn phân bổ nước giặt, xả tự động vẫn có thể coi là điểm trừ. Thông thường, các máy của Samsung, LG có ngăn phân bổ tự động thường có khoảng giá trên 14 triệu đồng.
Đèn chiếu sáng lồng giặt của máy đặt ở khu vực đệm cao su cửa. Mức ánh sáng đủ dùng, quan sát được quần áo trong điều kiện tối. Lồng giặt làm bằng thép không gỉ cùng thiết kế lỗ phun nước tạo bong bóng giặt sạch hơn. Ưu điểm lớn là đường kính lồng giặt lớn vượt trội so với phân khúc 525 mm (so với mức 500 mm của máy giặt 10,5 kg thông thường) giúp việc giặt chăn, đồ lớn đưa vào máy dễ dàng hơn.
Đèn chiếu sáng lồng giặt của máy đặt ở khu vực đệm cao su cửa. Mức ánh sáng đủ dùng, quan sát được quần áo trong điều kiện tối. Lồng giặt làm bằng thép không gỉ cùng thiết kế lỗ phun nước tạo bong bóng giặt sạch hơn. Ưu điểm lớn là đường kính lồng giặt lớn vượt trội so với phân khúc 525 mm (so với mức 500 mm của máy giặt 10,5 kg thông thường) giúp việc giặt chăn, đồ lớn đưa vào máy dễ dàng hơn.
Trong thử nghiệm giặt 7 kg đồ và bật chế độ giặt sấy tự động, thời gian máy hoàn tất toàn bộ chu trình là gần 4 tiếng. Ở mức cân nặng quần áo sấy gần tối đa, máy đã làm tốt nhiệm vụ. Quần áo sau khi giặt sấy sạch và khô hoàn toàn. Lấy quần áo sau khoảng 30 phút khi chu trình hoàn tất, cảm nhận vải khá mềm, không bị quá khô nóng và ít nhăn. Do sử dụng công nghệ sấy ngưng tụ thông thường, người dùng nên lấy quần áo tối đa 40 phút sau khi giặt để tránh tình trạng bị nhăn, mất nếp.
Trong thử nghiệm giặt 7 kg đồ và bật chế độ giặt sấy tự động, thời gian máy hoàn tất toàn bộ chu trình là gần 4 tiếng. Ở mức cân nặng quần áo sấy gần tối đa, máy đã làm tốt nhiệm vụ. Quần áo sau khi giặt sấy sạch và khô hoàn toàn. Lấy quần áo sau khoảng 30 phút khi chu trình hoàn tất, cảm nhận vải khá mềm, không bị quá khô nóng và ít nhăn. Do sử dụng công nghệ sấy ngưng tụ thông thường, người dùng nên lấy quần áo tối đa 40 phút sau khi giặt để tránh tình trạng bị nhăn, mất nếp.
Máy giặt được kết nối vào hệ thống nhà thông minh của Xiaomi, điều khiển qua ứng dụng Xiaomi Home. Người dùng có thể lập các lịch trình tự động, xem thông báo, tình trạng máy từ xa nhờ kết nối wifi trực tiếp của thiết bị.
Tuy nhiên, so với các model đầu tiên ra mắt cách đây 5 năm, các máy giặt của Xiaomi hiện đã cải tiến, yêu cầu an toàn cao hơn. Ví dụ, trước đây người dùng có thể thoải mái tắt mở, bật chế độ giặt trên điện thoại nhưng giờ tính năng điều khiển bắt đầu chu trình sẽ cần đứng gần máy và bấm lì hai nút trên máy giặt để xác nhận.
Máy giặt được kết nối vào hệ thống nhà thông minh của Xiaomi, điều khiển qua ứng dụng Xiaomi Home. Người dùng có thể lập các lịch trình tự động, xem thông báo, tình trạng máy từ xa nhờ kết nối wifi trực tiếp của thiết bị.
Tuy nhiên, so với các model đầu tiên ra mắt cách đây 5 năm, các máy giặt của Xiaomi hiện đã cải tiến, yêu cầu an toàn cao hơn. Ví dụ, trước đây người dùng có thể thoải mái tắt mở, bật chế độ giặt trên điện thoại nhưng giờ tính năng điều khiển bắt đầu chu trình sẽ cần đứng gần máy và bấm lì hai nút trên máy giặt để xác nhận.
So với ứng dụng của thương hiệu đối thủ, hệ thống menu cài đặt, điều khiển của Xiaomi đơn giản và dễ hiểu hơn. Ngoài chu trình tự động hoàn toàn, người dùng có thể chọn hàng chục chế độ giặt khác nhau. Mỗi chế độ có thể chọn thông số chi tiết về số lần vắt, tốc độ vòng xoay, nhiệt độ nước giặt hay thời gian ngâm với quần áo bẩn nhiều. Ở chế độ sấy, tính năng sấy khô thông minh cho thấy sự tin cậy khi máy thực sự cân chỉnh thời gian sấy chính xác với độ ẩm quần áo. Tuy nhiên, người dùng cần nhớ cho lượng quần áo tối đa chỉ 7,5 kg nếu muốn cả giặt và sấy.
So với ứng dụng của thương hiệu đối thủ, hệ thống menu cài đặt, điều khiển của Xiaomi đơn giản và dễ hiểu hơn. Ngoài chu trình tự động hoàn toàn, người dùng có thể chọn hàng chục chế độ giặt khác nhau. Mỗi chế độ có thể chọn thông số chi tiết về số lần vắt, tốc độ vòng xoay, nhiệt độ nước giặt hay thời gian ngâm với quần áo bẩn nhiều. Ở chế độ sấy, tính năng sấy khô thông minh cho thấy sự tin cậy khi máy thực sự cân chỉnh thời gian sấy chính xác với độ ẩm quần áo. Tuy nhiên, người dùng cần nhớ cho lượng quần áo tối đa chỉ 7,5 kg nếu muốn cả giặt và sấy.
Máy giặt sấy Xiaomi được thử nghiệm tiêu thụ năng lượng tại Việt Nam và đạt mức chuẩn cao nhất 5 sao. Sản phẩm hiện do các hệ thống điện máy phụ trách việc giao hàng lắp đặt. Người mua trên các trang thương mại điện tử cũng được hỗ trợ tương tự và bảo hành thông qua dịch vụ của hãng.
Mijia WD105MJA10VN có nhiều điểm mạnh so với giá nhưng đây mới là lựa chọn duy nhất mà người Việt có thể mua từ Xiaomi. Trong năm 2026, hãng có thể đưa về nhiều model hơn ở các mức cân nặng khác nhau cũng như tính năng cao cấp hơn.
Máy giặt sấy Xiaomi được thử nghiệm tiêu thụ năng lượng tại Việt Nam và đạt mức chuẩn cao nhất 5 sao. Sản phẩm hiện do các hệ thống điện máy phụ trách việc giao hàng lắp đặt. Người mua trên các trang thương mại điện tử cũng được hỗ trợ tương tự và bảo hành thông qua dịch vụ của hãng.
Mijia WD105MJA10VN có nhiều điểm mạnh so với giá nhưng đây mới là lựa chọn duy nhất mà người Việt có thể mua từ Xiaomi. Trong năm 2026, hãng có thể đưa về nhiều model hơn ở các mức cân nặng khác nhau cũng như tính năng cao cấp hơn.