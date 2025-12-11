Xiaomi gia nhập thị trường máy giặt sấy Việt với mẫu 11 triệu đồng

Mijia WD105MJA10VN đánh dấu lần đầu tiên Xiaomi tham gia thị trường máy giặt ở Việt Nam. Hãng tiếp tục đem những điểm mạnh vốn có từ các dòng sản phẩm khác sang như tính năng thông minh, kết nối hệ sinh thái đa dạng, thiết kế đơn giản và giá tốt so với thông số. Tuy nhiên, so với các sản phẩm gia dụng thông minh nhỏ gọn trước đó, những ngành hàng mới mà Xiaomi góp mặt như máy giặt, tủ lạnh, điều hòa đòi hỏi nhiều hơn về dịch vụ, từ kho bãi, vận chuyển, lắp đặt đến bảo hành - điều vốn đã quen thuộc với các hãng gia dụng lớn tại Việt Nam.

Model mới của Xiaomi là một trong những máy giặt kiêm sấy rẻ nhất thị trường ra mắt năm 2025. Với mức giặt 10,5 kg, sấy 7,5 kg và giá hơn 11 triệu đồng (có thể dưới 10 triệu đồng vào các dịp khuyến mãi), sản phẩm rẻ hơn các đối thủ cùng phân khúc, thường tầm 13 triệu đồng của LG, Samsung, Electrolux.