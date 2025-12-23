Xiaomi chia hơn 14 triệu USD tiền thưởng cho các đại lý

Trung QuốcHãng xe điện phân phối hơn 100 triệu nhân dân tệ (14,2 triệu USD) tiền thưởng cho các đại lý mà không kèm điều kiện.

Xiaomi ghi nhận doanh thu xe điện đạt 4,10 tỷ USD trong quý III, tăng 197,9% so với cùng kỳ 2024. Mới đây, hãng đã phân phối hơn 100 triệu nhân dân tệ tiền trợ cấp cho các đại lý trên khắp Trung Quốc mà không kèm theo điều kiện.

Theo đó, Xiaomi chi 100.000 nhân dân tệ (14.200 USD) cho mỗi cửa hàng xây dựng trong năm 2024, và 500.000 nhân dân tệ (71.000 USD) mỗi cửa hàng xây dựng trước ngày 15/12/2025.

Khoản trợ cấp được phân phối dưới dạng "phong bì đỏ" (tiền thưởng), nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với các đại lý trên toàn quốc khi năm mới đang đến. Một số đại lý nhận được "phong bì đỏ" vượt quá 4 triệu nhân dân tệ (568.000 USD).

Mẫu SU7 tại một showroom của Xiaomi ở Trung Quốc. Ảnh: Shanghai Daily

Các chuyên gia trong ngành cho biết việc Xiaomi phân bổ trợ cấp cho các đại lý được thúc đẩy bởi sự mở rộng nhanh chóng của các kênh bán hàng ôtô của Xiaomi, điều này cũng tương quan với doanh số ngày càng tăng. Tính đến cuối tháng 11, Xiaomi Auto có 441 cửa hàng tại 131 thành phố trên khắp Trung Quốc và 249 điểm dịch vụ tại 144 thành phố.

Số lượng cửa hàng Xiaomi Auto liên tục tăng trong ba tháng qua, với 32, 22 và 17 cửa hàng mới được thêm vào tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Xiaomi cho biết họ dự kiến mở thêm 36 cửa hàng trong tháng 12, trải rộng khắp 7 thành phố.

Tháng 3/2021, Xiaomi chính thức tuyên bố gia nhập ngành công nghiệp ôtô. Giờ đây, hơn 4 năm sau, Xiaomi đã cho ra mắt hai mẫu xe: sedan SU7 và SUV YU7.

Vào ngày 20/11 vừa qua, Xiaomi thông báo chiếc xe thứ 500.000 đã xuất xưởng, mất hơn một năm và 7 tháng để hoàn thành. Doanh thu xe điện của công ty cũng đạt 4,1 tỷ USD trong quý III năm nay.

Trong 11 tháng đầu năm nay, doanh số lũy kế của Xiaomi Auto đạt 361.600 xe, trong đó Xiaomi SU7 chiếm 247.000 chiếc và Xiaomi YU7 là 114.600 chiếc. Doanh số hàng tháng của Xiaomi trong năm nay tăng dần từ hơn 20.000 xe lên hơn 25.000 xe.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)