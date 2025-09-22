'Kiểm soát điểm số thay vì bỏ xét tuyển học bạ'

Thay vì bỏ xét học bạ trong tuyển sinh đại học, tại sao chúng ta không tìm cách giải quyết những vấn đề bất cập tồn tại nhiều năm qua.

Theo tôi, việc có nên bỏ xét học bạ hay không còn phải xem nó vì điều gì và mang lại những thay đổi thế nào? Nhiều người ủng hộ việc bỏ xét học bạ vì một số lý do sau: điểm học bạ không thực chất, không phản ánh đúng năng lực của học sinh; nảy sinh tiêu cực xin - cho, nâng điểm; không muốn tương lai học sinh bị ảnh hưởng chỉ vì quá khứ không chăm chỉ, không có điểm học bạ tốt; lo lắng đại trà chất lượng đại học xuống dốc...

Cá nhân tôi cho rằng, thay vì bỏ xét học bạ tại sao chúng ta không tìm cách giải quyết những vấn đề bất cập phía trên?

Nếu nói điểm học bạ không phản ánh đúng năng lực thực tế của học sinh, thì tại sao không sử dụng học bạ điện tử, để mỗi thay đổi dù là nhỏ nhất của học bạ đều phải được lưu trữ lại (ai là người thực hiện, lý do là gì, dưới sự cho phép của ai...?). Khi đó, mọi hành vi sửa chữa, thay đổi đều được giám sát và mọi cá nhân đều phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Ngoài ra, có thể tăng cường kiểm định học bạ bằng bên thứ ba tham gia khảo sát chất lượng giáo dục, sử dụng bigdata để thống kê, phát hiện các bất thường như điểm cao hơn, thấp hơn, chênh lệch so với những vùng khác, trường khác, các dấu hiệu tiêu cực... để nhanh chóng điều tra, xử lý các cá nhân liên quan. Kỳ thi trên lớp cần có theo dõi bởi camera giám sát trong lớp học để đảm bảo minh bạch. Tất cả hình ảnh đều cần được lưu trữ lại.

Cuối cùng là so sánh điểm học bạ với điểm thi tốt nghiệp để phát hiện sai lệch ở đâu? Nếu do nới điểm học bạ thì phải điều tra, xử phạt, xếp hạng đánh giá trường, giáo viên... Nếu phát hiện mọi bất thường trong việc chấm điểm học bạ, điểm thi cao bất thường... sẽ tổ chức điều tra, kiểm định lại, có các kỳ thi kiểm định chất lượng bất ngờ.

>> 'Bỏ xét học bạ không giúp cuộc đua vào đại học công bằng hơn'

Về chất lượng của bằng đại học, có thể chia chất lượng giáo dục đại học thành ba tầng:

Tầng 1 dành cho tầng lớp tinh anh, tinh hoa... Đây là những trường top đầu về giáo dục. Để duy trì top đầu họ phải có các quy định nghiêm ngặt về tuyển sinh như không được xét tuyển bằng học bạ, chỉ xét tuyển bằng điểm thi. Hoặc chỉ xét tuyển điểm học bạ khi điểm học bạ và điểm thi chênh nhau không quá 0,5 điểm.

Tầng 2 là những trường đào tạo đại học tầm trung, chất lượng vừa phải. Để có thể duy trì top này, họ chỉ được xét tuyển bằng điểm học bạ khi điểm thi và điểm học bạ không có bất thường, không chênh nhau quá 1,5 điểm.

Tầng 3 là đại học đại trà, dành cho những bạn có năng lực thấp hơn nhưng vẫn muốn có bằng, hoặc để xuất khẩu lao động (có những nước yêu cầu có bằng đại học để xuất khẩu lao động chân tay). Các trường thuộc nhóm này có thể quy định điểm thi không dưới một mức cụ thể nào đó và điểm học bạ không có bất thường.

Như vậy, chúng ta vừa đáp ứng được nhu cầu học đại học của người dân, vừa giúp cạnh tranh nguồn lao động với các nước khác trong xuất khẩu lao động, vừa phân loại được đại học từ trình độ cao cấp, tầm trung, đại trà. Các doanh nghiệp muốn tìm nhân lực phù hợp cũng có thể dựa vào top, tầng của các trường cấp bằng đại học đó.

Tuệ