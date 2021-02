Thừa Thiên - HuếĐại học Huế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 4.000 sinh viên ngoại tỉnh trước khi trở lại trường học tập trung.

Việc xét nghiệm diễn ra tại khu ký túc xá Trường Bia ở phường An Tây, TP Huế từ 27/2 đến 12/3, do Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế đảm nhiệm. Kinh phí xét nghiệm trước mắt do Đại học Y dược Huế chi.

Để việc lấy mẫu được đảm bảo an toàn, đúng quy trình, Đại học Y dược Huế huy động những cán bộ trẻ và sinh viên y học dự phòng năm thứ 5 và năm 6 tham gia đón tiếp, phân luồng, lấy mẫu xét nghiệm. Quy trình lấy mẫu, trộn mẫu và xét nghiệm được thực hiện bởi nhóm chuyên gia vi sinh – truyền nhiễm.

Kết quả sẽ được công bố lúc 21h cùng ngày.

Sinh viên Đại học Huế được lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Phương Thảo

Đại học Huế phân lịch xét nghiệm cho sinh viên các trường thành viên. Người tham gia lấy mẫu tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay kháng khuẩn và thực hiện giãn cách theo hướng dẫn.

Đại học Huế có hơn 37.000 sinh viên, trong đó gần 20.000 em đến từ các tỉnh. Dựa trên cơ sở dữ liệu khai báo y tế của sinh viên trên hệ thống Huế S, sinh viên được phân tầng nguy cơ thành các nhóm: được xét nghiệm và cách ly tập trung, được xét nghiệm và cách ly tại nhà, được xét nghiệm và không cách ly tập trung.

Sinh viên chưa có yếu tố nguy cơ sẽ được chọn mẫu ngẫu nhiên làm xét nghiệm theo tỷ lệ 50% và 10% số sinh viên trong nhóm này.

Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng khu vực tổ chức lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Phương Thảo

Theo kế hoạch, từ ngày 1/3 một số trường thành viên Đại học Huế sẽ cho sinh viên trở lại học tập trung, tùy thuộc vào việc xét nghiệm sàng lọc diễn ra nhanh hay chậm.

Võ Thạnh