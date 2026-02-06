Xe Xiaomi cháy nổ như pháo hoa 'là do túi khí'

Chiếc Xiaomi SU7 bốc cháy ở Liêu Ninh đầu tháng 2 làm dấy lên tranh cãi về nguyên nhân gây hỏa hoạn và hiệu ứng nổ như pháo hoa.

Theo một tuyên bố chính thức được Xiaomi Auto chia sẻ, ngọn lửa ban đầu bùng phát ở ghế lái của chiếc Xiaomi SU7 vào ngày 1/2. Chủ xe đã xác nhận rằng tai nạn do một nguồn lửa còn sót lại bên trong xe gây ra, bén lửa vào các vật liệu dễ cháy xung quanh. Nguồn lửa chính xác vẫn chưa được tiết lộ nhưng được làm rõ rằng pin xe không phải là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn.

Xiaomi: 'Xe cháy nổ như pháo hoa là do túi khí' Video: iWS

Theo Sohu, chiếc Xiaomi SU7 là xe thuê. Xe được lái ra khỏi trạm sạc sau khi sạc xong, cũng là lúc khói trắng xuất hiện ở khoang lái. Đèn hậu vẫn hoạt động khi lửa bắt đầu, cho thấy pin vẫn hoạt động bình thường lúc xảy ra hỏa hoạn.

Người thuê xe nhanh chóng sơ tán sau khi nhìn thấy khói. Ngọn lửa bùng lên sau khoảng 5 phút, và chiếc xe cháy thêm 7-8 phút trước khi bị bao phủ bởi khói dày đặc.

Theo đó, những thông tin lan truyền rằng vụ cháy do pin xe là không chính xác. Đại diện của Xiaomi làm rõ rằng những tiếng nổ kèm những tia lửa bắn ra là do túi khí bung, không liên quan đến pin. Khi xe cứu hỏa đến nơi, đám cháy cũng nhanh chóng được dập tắt.

Thực tế, đây không phải trường hợp đầu tiên hay duy nhất liên quan đến việc cháy xe điện bắt nguồn từ vật dễ cháy bên trong xe. Ví dụ, ngày 5/10/2025, một chiếc sedan điện Avatr 06 bốc cháy khi đang trong bãi đỗ xe ở Phúc Kiến với nguyên nhân có thể do ánh sáng tập trung vào ghế hành khách hoặc do lọ nước hoa bị nổ. Trong xe, nữ chủ nhân vốn đặt rất nhiều phụ kiện lên táp-lô.

Ngày 30/10/2025, một chiếc hatchback Geely EX2 (Xingyuan) ở Giang Tô cũng bốc cháy với ngọn lửa xuất phát từ cabin và cũng có tiếng nổ kèm tia lửa như pháo hoa giống chiếc Xiaomi SU7 bên trên. Nguyên nhân cháy xe không liên quan đến pin.

Xiaomi: 'Xe cháy nổ như pháo hoa là do túi khí' Xe điện Geely EX2 bốc cháy. Video: CarNewsChina

Một số người nhắc lại các sự cố trước đây, trong đó một chiếc bật lửa chống gió rơi xuống gầm ghế đã bốc cháy sau một thời gian dài không ai để ý, bén vào mút đệm ghế gây cháy xe. Nếu các vật dụng dễ cháy nổ tương tự bật lửa hoặc sạc dự phòng có mặt trong xe có thể dễ dàng trở thành nguồn gây cháy dưới áp lực bất ngờ.

Nguyên nhân còn có thể do hệ thống dây điện hoặc các bộ phận điện của xe bị lỗi. Nếu xảy ra đoản mạch do dây điện bị mòn, linh kiện điện tử quá nóng, hoặc các vấn đề do sửa đổi hoặc thiết bị bổ sung, nhiệt độ cao cục bộ hoặc tia lửa điện có thể gây cháy các vật liệu cách nhiệt hoặc nội thất xung quanh.

Trong trường hợp của chiếc Xiaomi SU7 và Geely EX2 có thể liên quan tới túi khí. Túi khí vốn chứa một lượng nhỏ chất nổ đẩy, có thể hiểu là thuốc súng đặc biệt. Khi ngọn lửa lan đến mô-đun túi khí, chúng có thể đã đốt cháy chất đẩy này, gây ra những tia lửa nhỏ.

Mỹ Anh