Xe van và xe tải lao vào nhau như trời giáng ở ngã ba

Tuyên QuangHai xe va chạm trực diện tại ngã ba khiến đầu xe van bẹp dúm, người dân nhanh chóng hỗ trợ đưa người mắc kẹt ra ngoài.

Tình huống giao thông: Xe tải chạy thẳng theo hướng quốc lộ 34 (đường Lý Thường Kiệt) đến ngã ba giao với đường Trần Phú thì một xe van từ nhánh chữ Y lao tới, hôm 14/3. Cả hai xe đều không có dấu hiệu giảm tốc, lao vào nhau như trời giáng với tiếng va chạm như một vụ nổ.

Tông nhau trực diện tại ngã ba khiến xe van bẹp dúm đầu Video: CTV

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe tải van bẹp dúm. Người dân xung quanh nhanh chóng hỗ trợ, đưa những người mắc kẹt trong xe ra ngoài an toàn.

Kỹ năng lái xe: Khi di chuyển qua các giao lộ, các tài xế cần giảm tốc độ, quan sát kỹ hai bên và nhường đường theo đúng quy định. Việc giữ khoảng cách an toàn, chủ động phanh và làm chủ tốc độ sẽ giúp hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra va chạm.

Vị trí hai xe va chạm (hướng mũi tên xanh xe van và đỏ xe tải).

Theo Nghị định 168/2024 về xử phạt giao thông, người điều khiển ôtô không quan sát, giảm tốc độ mà gây tai nạn giao thông bị phạt từ 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX.

Phạm Hải