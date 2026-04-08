Xe tải từ núi cao 200 m tuột dốc lao vào nhà ăn công nhân, 3 người chết

Lâm ĐồngÔtô tải chở vật tư viễn thông khi dừng ở độ cao 200 m ở núi Tà Zôn, xã Hàm Thuận, tuột dốc lao xuống khu nhà ăn công nhân, 3 người trên xe tử vong, sáng 8/4.

Tiếp tục cập nhật

Khoảng 8h30, xe tải biển số Hà Nội chở thiết bị viễn thông lên núi Tà Zôn, cách Phan Thiết gần 20 km. Khi đến khu vực trung chuyển ở lưng chừng núi, cách chân núi khoảng 200 m, nhóm công nhân dỡ một phần hàng để chuẩn bị chuyển tiếp bằng cáp tời.

Hiện trường tai nạn. Ành: Nguyễn Tư

Theo thông tin ban đầu, sau khi dỡ hàng, tài xế cho xe nhích lên để tạo khoảng trống vận chuyển thì phương tiện nghi bị mất phanh, lao từ triền núi xuống khu nhà ăn của công nhân tại mỏ đá phía dưới.

Vụ tai nạn khiến hai người tử vong tại chỗ, một người chết trên đường đi cấp cứu. Tài xế bị thương, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Hiện trường tai nạn tại núi Tà Zôn. Ảnh: Nguyễn Tư

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận, cho biết đây là vụ tai nạn lao động xảy ra trong lúc vận chuyển vật tư thi công công trình của đơn vị viễn thông VNPT.

Theo địa phương, xe do tài xế Nguyễn Tấn Trường, sinh năm 1999, quê Anh Sơn, Nghệ An, điều khiển. Ba nạn nhân tử vong gồm Nguyễn Kim Trung Thịnh (sinh năm 1989), Lê Văn Mười (sinh năm 1977, trú xã Hàm Thuận) và Nguyễn Thanh Nhã (sinh năm 2001, trú Trần Đề, Cần Thơ).

Toàn cảnh núi Tà Zôn. Ảnh: Việt Quốc

Tà Zôn là ngọn núi cao 386 m ở xã Hàm Thuận, xung quanh có nhiều mỏ đá granite đang khai thác. Trên đỉnh núi đặt tháp anten phát sóng viba của VNPT. Việc vận chuyển hàng hóa thường được thực hiện bằng xe tải lên lưng chừng núi, sau đó chuyển sang cáp tời kéo lên đỉnh.

Khu vực xảy ra tai nạn. Đồ họa: Hoàng Thanh

Việt Quốc