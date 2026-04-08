Xe tải từ núi cao 200 m lao xuống văn phòng mỏ đá, 3 người chết

Lâm ĐồngÔtô tải chở hàng khi dừng ở độ cao 200 m ở núi Tà Zôn, xã Hàm Thuận, tuột dốc lao xuống khu văn phòng công ty mỏ đá, 3 người trên xe tử vong, sáng 8/4.

Khoảng 8h30, xe tải biển số Hà Nội do anh Nguyễn Tấn Trường (27 tuổi, quê Nghệ An) cầm lái, chở thiết bị viễn thông lên núi Tà Zôn, cách Phan Thiết gần 20 km. Khi đến khu vực trung chuyển lưng chừng núi, nhóm công nhân dỡ một phần hàng để trung chuyển lên cao bằng hệ thống tời.

Xe tải hư hỏng, biến dạng sau tai nạn.

Sau khi dỡ hàng, tài xế cho xe nhích lên để tạo khoảng trống vận chuyển thì ôtô bất ngờ lao từ triền núi xuống khu văn phòng mỏ đá cách đó 200 m. Theo các nhân chứng, va chạm gây ra tiếng nổ như bom, một số nhân viên hoảng loạn, tìm cách thoát thân.

Tường khu nhà bị xe đâm sập. Phần đầu ôtô hư hỏng, biến dạng, hai bánh trước sụp xuống, rời khỏi trục.

Hiện trường tai nạn tại núi Tà Zôn.

Vụ tai nạn khiến ba người trên ôtô vận chuyển hàng tử vong, trong đó hai nạn nhân chết tại chỗ, một người trên đường đi cấp cứu, gồm: Nguyễn Kim Trung Thịnh (37 tuổi), Lê Văn Mười (49 tuổi, trú xã Hàm Thuận) và Nguyễn Thanh Nhã (25 tuổi, trú Trần Đề, Cần Thơ). Tài xế Trường bị thương, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận, cho biết đây là vụ tai nạn lao động xảy ra trong lúc vận chuyển vật tư thi công công trình của đơn vị viễn thông VNPT.

Sự cố đang được cảnh sát điều tra nguyên nhân.

Toàn cảnh núi Tà Zôn.

Tà Zôn là ngọn núi cao 386 m ở xã Hàm Thuận, xung quanh có nhiều mỏ đá granite đang khai thác. Trên đỉnh núi đặt tháp anten phát sóng viba của VNPT. Việc vận chuyển hàng hóa thường được thực hiện bằng xe tải lên lưng chừng núi, sau đó chuyển sang cáp tời kéo lên đỉnh.

Khu vực xảy ra tai nạn.

Hai ngày trước, tại Lâm Đồng cũng xảy ra vụ xe khách chở 15 thợ lặn biển lao xuống vực, khiến 4 người tử vong.

