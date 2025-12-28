Xe tải tông sập nhà, một người tử vong

Quảng TrịXe tải chở gỗ keo tràm đi trên đường tỉnh lộ tông vào xe máy và lao vào nhà dân khiến một người chết, 4 người bị thương, ngày 28/12.

Khoảng 11h, nam tài xế tài trú xã Vĩnh Thuỷ lái xe tải chở gỗ keo tràm mang biển kiểm soát Quảng Trị đi trên đường tỉnh lộ 575 theo hướng đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 1A.

Hiện trường vụ tai nạn xe tải tông xe máy và nhà dân tại Quảng Trị ngày 28/12. Ảnh: Minh Anh

Khi đến ngã tư giữa đường tỉnh lộ 575 giao với 576, xã Cồn Tiên, thì xảy ra tai nạn. Xe tải tông vào một xe máy, sau đó lao vào nhiều hàng quán, nhà ven đường. Phần trước của một ngôi bị xe tông sập.

Trên xe máy gồm 3 cha con ở xã Bến Hải, trong đó cháu bé khoảng 5 tuổi tử vong tại chỗ, hai người bị thương. Xe tải tông vào nhà khiến một cháu bé ở trong bị thương. Tài xế mắc kẹt trong cabin được đưa ra ngoài. Bốn nạn nhân được đi cấp cứu trong tình nặng. Đầu xe tải biến dạng, xe máy nằm dưới gầm xe tải.

Lãnh đạo xã Cồn Tiên cho biết nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Đắc Thành