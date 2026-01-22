Xe tải tông loạt xe đạp điện trước cổng trường, hai người tử vong

Khoảng 6h48, ôtô tải chạy qua phường Phong Quảng, tới gần trường THPT Tố Hữu thì tông vào một xe đạp điện của học sinh đang sang đường. Sau đó ôtô đâm tiếp vào hai xe đạp điện và dừng lại bên lề đường.
Ông Hoàng Văn Bình, Chủ tịch phường Phong Quảng, cho biết một học sinh và một phụ nữ ở địa phương tử vong tại chỗ. Một số người bị thương, đã được đưa tới bệnh viện.
Tại hiện trường, các nạn nhân nằm sát lề đường, có người mắc kẹt ở đầu ôtô. Xe tải dừng ở thảm cỏ lề đường, đầu xây xát do ma sát với phương tiện. Các xe đạp vỡ nát, nằm ở thảm cỏ và lề đường. Mảnh vỡ của xe, cặp sách, rau xanh của người đi chợ... văng khắp đoạn đường dài khoảng 30 m.
Đoạn đường xảy ra tai nạn rộng hơn 8 m, có hai làn xe, thông thoáng. Công an đang điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân sự việc.
Võ Thạnh