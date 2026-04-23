Xe tải sụt hố trên đường Hà Nội

Xe tải đang di chuyển trên đường Nguyễn Trãi bất ngờ sụt bánh xuống hố, phải nhờ máy xúc hỗ trợ kéo lên, chiều 23/4.

Khoảng 13h, xe tải biển số Hưng Yên lưu thông trên đường Nguyễn Trãi theo hướng Ngã Tư Sở đi hầm chui Thanh Xuân. Khi đến trước số nhà 108, phường Thanh Xuân, bánh sau của xe bất ngờ sụt xuống hố.

Tại hiện trường, xe tải nghiêng hẳn sang một bên, một nửa bánh sau bên phải bị sụt sâu, kẹt lại không thể di chuyển.

Xe tải bị sụt hố trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Xuân Hoa

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 cho biết sự cố không gây thiệt hại về người. Trước đó ngày 9/4, cũng trên tuyến đường này, một xe tải biển Hà Nội bị sụt hố khi đi qua khu vực trước số nhà 72. Khu vực xảy ra sụt lún vừa được đơn vị thi công hoàn trả mặt đường sau khi phục vụ dự án chống úng ngập nội đô.

Trong năm 2025, Hà Nội ghi nhận ít nhất 4 vụ sụt hố, trong đó 2 vụ liên quan đến vỡ đường ống nước trên các tuyến Trường Chinh và Nguyễn Chí Thanh.

