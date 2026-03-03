Xe tải nghiến qua hàng dài cọc tiêu để phá làn

TP HCMTạt qua đầu một xe tải nhỏ, chiếc xe tải chèn qua cọc tiêu phân cách để chuyển làn, hôm 2/3 tại đường Đỗ Mười.

Xe tải đè qua dải phân cách để chuyển làn Video: Cuong Vu

Tình huống giao thông: Một chiếc xe tải cỡ trung chèn qua đầu xe tải nhỏ cùng chiều để chuyển làn ngay tại đoạn đường có vạch liền trắng và hàng cọc tiêu phân làn. Bánh xe nghiến qua vạch cấm, đè qua cọc tiêu khiến các phương tiện khác bị động.

Kỹ năng lái xe: Vạch liền màu trắng và cọc tiêu không phải để trang trí mà để ngăn phương tiện chuyển làn tại đoạn có tầm nhìn hạn chế, giảm xung đột giao cắt, nhập làn, duy trì khoảng cách an toàn giữa các dòng xe tải trọng lớn. Đặc biệt, đối với xe tải có điểm mù lớn, việc cố tình chuyển làn ở nơi cấm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn hơn.

Nghị định 168/2024 quy định phạt tiền 3-5 triệu đồng khi đè qua dải phân cách cố định để chuyển làn, đồng thời lái xe bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ