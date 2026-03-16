Xe tải đâm trúng học sinh đi bộ bên đường cao tốc

Ấn ĐộNam sinh lớp 12 đang quay video cùng hai người bạn trên đường cao tốc thì bị xe tải đâm từ phía sau.

Moin, một học sinh lớp 12, sống tại Shahpur Nagli, đang cùng hai người bạn đi bộ bên đường cao tốc Delhi-Mumbai thuộc huyện Nuh, bang Haryana. Một chiếc xe tải chạy nhanh lao tới từ phía sau và đâm vào ba người.

Xe tải đâm trúng nam sinh đi bộ bên đường cao tốc Video: 1Knazar

Theo AajTak, trước đó, ba nam sinh chạy xe máy đến gần trạm dừng số 59, để lại xe máy và đi bộ dọc cao tốc ngày 14/3. Cả ba bắt đầu quay video bằng điện thoại di động đến khi chiếc xe tải lao tới.

Ba nạn nhân được đưa đến bệnh viện, nơi các bác sĩ tuyên bố Moin đã tử vong, trong khi hai người bạn vẫn đang được điều trị.

Đại diện cảnh sát địa phương khuyến cáo người dân tôn trọng luật giao thông, đặc biệt trên đường cao tốc nơi các phương tiện thường chạy tốc độ cao. Cảnh sát đang điều tra và tìm kiếm chiếc xe tải liên quan.

Vụ việc cũng là dấy lên những lo ngại về việc giới trẻ có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được vài lượt thích và lượt xem trên mạng xã hội, thậm chí liều mạng khi quay video ở những nơi nguy hiểm.

Mỹ Anh