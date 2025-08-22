Xe Mercedes có thể dùng động cơ của 'đối thủ truyền kiếp' BMW

Hai hãng xe Đức đang đàm phán hợp tác, với khả năng Mercedes dùng động cơ 4 xi-lanh của BMW.

Mercedes và BMW, hai đối thủ đồng hương lâu đời trong ngành ôtô, đang xem xét khả năng hợp tác. Theo thông tin từ Manager Magazin của Đức, Mercedes có kế hoạch sử dụng động cơ 4 xi-lanh của BMW để tiết kiệm chi phí phát triển cho các mẫu xe đốt trong trong tương lai khi hãng này chuyển sang lộ trình thuần điện.

Các mẫu xe Mercedes đầu tiên sử dụng động cơ BMW có thể xuất hiện sớm nhất vào năm 2027. Các cuộc thảo luận cũng bao gồm việc chia sẻ hộp số và thậm chí cả hệ thống truyền động điện hóa, gợi ý về một sự hợp tác sâu rộng hơn là chỉ một thỏa thuận động cơ đơn thuần.

Mercedes CLA 2026 đang sử dụng động cơ 4 xi-lanh 1,5 lít tăng áp mới, được phát triển nội bộ tại Đức nhưng được sản xuất tại Trung Quốc bởi Horse, một liên doanh giữa Geely và Renault. Ảnh: Mercedes

Sự hợp tác này sẽ giúp Mercedes giảm mạnh chi phí nghiên cứu và phát triển cho các mẫu xe 4 xi-lanh trong tương lai, đồng thời tập trung vào các động cơ 6 và 8 xi-lanh. Trong khi đó, BMW sẽ gia tăng doanh thu và tận dụng công suất dư thừa tại nhà máy Steyr ở Áo.

Theo Autocar, các cuộc thảo luận đang ở mức độ cao của kế hoạch và đàm phán, với thông báo chính thức dự kiến trước cuối năm 2025.

Việc hợp tác với BMW mang lại nhiều lợi ích cho Mercedes, đặc biệt là tại các thị trường như Bắc Mỹ. Hiện Mercedes đã có thỏa thuận cung cấp động cơ với Geely của Trung Quốc, nhưng một đối tác châu Âu như BMW sẽ phù hợp hơn.

Động cơ B48 2 lít tăng áp của BMW, được sử dụng rộng rãi trên các mẫu xe BMW và Mini, đang được cân nhắc vì khả năng tương thích với cả bố trí dọc và ngang, hỗ trợ các thiết lập plug-in hybrid và có thể dùng làm động cơ mở rộng phạm vi (REV) trong một số ứng dụng.

Đối với Mercedes, động thái này sẽ đảm bảo nguồn cung cấp động cơ đạt tiêu chuẩn Euro 7 - yếu tố then chốt cho việc tiếp tục sản xuất các mẫu xe động cơ đốt trong - đồng thời giúp hãng mở rộng các dòng xe hybrid cắm sạc (PHEV) mà không cần đầu tư thêm vào việc phát triển động cơ 4 xi-lanh.

Hiện Mercedes đang dần đưa vào sử dụng động cơ M252 4 xi-lanh 1,5 lít tăng áp mới, được phát triển nội bộ tại Đức nhưng được sản xuất tại Trung Quốc bởi Horse, một liên doanh giữa Geely và Renault.

Trang bị trên mẫu CLA mới, động cơ M252 có ba mức công suất - 136 mã lực, 163 mã lực và 190 mã lực - kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp và động cơ điện 27 mã lực.

Tuy nhiên, nguồn tin nội bộ lưu ý rằng động cơ M252 rất phù hợp với các ứng dụng hybrid nhẹ, nhưng hiện chưa được thiết kế để sử dụng cho xe PHEV hoặc xe REV - một khoảng trống mà động cơ do BMW cung cấp có thể lấp đầy.

Mối quan hệ đối tác được đề xuất cũng có thể mở rộng sang các trung tâm sản xuất toàn cầu, bao gồm cả một nhà máy động cơ chung tiềm năng ở Mỹ để tránh thuế nhập khẩu tăng cao.

Nếu thỏa thuận được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử hai nhà sản xuất ôtô hạng sang của Đức chia sẻ động cơ và thậm chí cả hộp số trong dài hạn.

Mỹ Anh