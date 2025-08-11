Xe máy vượt ẩu đâm người đi bộ ngã ngửa

TP HCMVượt ẩu, người đi xe máy đâm ngã người phụ nữ đang di chuyển ở vạch kẻ dành cho người đi bộ hôm 11/8 tại Nguyễn Huy Lượng.

Thanh niên đi xe máy đâm ngã người đi bộ Video: Tuấn Trần

Tình huống giao thông: Trên phố đông qua bệnh viện Ung bước đường Nơ Trang Long, các phương tiện cùng giảm tốc độ để nhường đường cho người đi bộ đang sang đường. Khi người phụ nữ chầm chậm đi qua nửa đường, đang quan sát dòng phương tiện đến từ bên phải thì bất ngờ một thanh niên đi xe máy lấn làn vượt góc khuất của ôtô phóng lên, đâm ngã người phụ nữ đang đi bộ sang đường. Chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi thấy vạch kẻ đường dành cho người đi bộ cần giảm tốc độ và chủ động nhường đường cho người đi bộ. Không lấn làn phóng nhanh vượt ẩu ở góc khuất, tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn như tình huống trong video.

Theo quy định tại Nghị định 168, lỗi xe máy vượt không đúng quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt 10-14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ