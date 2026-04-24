Xe máy lao ngược chiều vào xe khác như cảm tử

Ninh BìnhXe máy đi ngược chiều tốc độ cao tông trực diện xe khác, va chạm phát ra tiếng động lớn, hai phương tiện hư hỏng, chưa rõ thương vong.

Tình huống giao thông: Tại đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn giao với đường Đồng Văn (phường Đồng Văn), người lái xe máy đi ngược chiều với tốc độ cao, không mũ bảo hiểm, không làm chủ tay lái đã tông trực diện vào xe máy khác, hôm 21/4. Cú va chạm mạnh tạo tiếng động lớn, khiến cả hai phương tiện hư hỏng nặng. Hiện chưa rõ tình trạng thương vong.

Xe máy đi ngược chiều tông trực diện xe khác như nổ bom Video: CH Thép Nhật Hà

Kỹ năng lái xe: Tài xế cần tuân thủ tuyệt đối luật giao thông khi điều khiển phương tiện, nhằm bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Theo Nghị định 168 về xử phạt giao thông đường bộ, hành vi xe máy đi ngược chiều gây tai nạn giao thông phạt 10-14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Phạm Hải