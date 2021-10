Xe máy chở trẻ em chỉ được chạy đến 40 km/h

Ấn ĐộNhững quy định mới về việc chở trẻ em trên xe máy dự kiến áp dụng trong ít tháng tới, trong đó có tốc độ tối đa được phép.

Trong một thông báo, Bộ Giao thông Ấn Độ nói rằng các quy định mới sẽ đảm bảo an toàn cho trẻ em khi đi trên xe hai bánh. Chính phủ nước này cũng sẽ ra luật mới, yêu cầu một thiết bị an toàn bắt buộc cho trẻ em trên xe máy.

Thiết bị an toàn đó là một dạng áo bảo hộ cho trẻ, với hai dây có móc khóa và choàng qua nửa thân trên của người điều khiển xe. Áo sẽ giữ đứa trẻ ngồi vững trên xe, không bị văng ra đường nếu có va chạm.

Trẻ em dưới 4 tuổi đi trên xe máy sẽ là đối tượng quan trọng trong lần sửa đổi, bổ sung luật giao thông ở Ấn Độ sắp tới. Ảnh: Telegraph

Thông báo nói rõ: "Người điều khiển xe máy nên đảm bảo tuân theo các quy định an toàn khi chở một đứa trẻ 0-4 tuổi, tức trẻ dưới 4 tuổi, và thiết bị an toàn nên được sử dụng để giữ trẻ với lái xe". Thiết bị an toàn sẽ nhẹ, có thể điều chỉnh, chống nước và bền, có thể giữ được trọng lượng tới 30 kg.

Lái xe cũng cần đảm bảo trẻ từ 9 tháng tuổi đến 4 tuổi phải đội mũ bảo hiểm phù hợp.

Tốc độ của xe máy khi chở theo trẻ em dưới 4 tuổi cũng được quy định nghiêm ngặt hơn. Luật mới nói rằng bất cứ xe hai bánh nào chở trẻ em không được phép vượt quá 40 km/h dù tốc độ tối đa cho phép trên đường là bao nhiêu.

Đây là lần đầu tiên chính phủ Ấn Độ đưa ra kế hoạch sửa đổi Quy định về xe cơ giới (CMVR) có từ năm 1989, nhằm nâng cao các tiêu chuẩn an toàn khi tham gia giao thông, giảm tỷ lệ tai nạn và thương vong, và đặc biệt chú ý tới trẻ em.

Mỹ Anh (theo Cartoq)