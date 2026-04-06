Xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, 4 người chết

Khoảng 15h30, ôtô biển số Bình Thuận chở 16 người chạy trên đường Hòa Thắng, hướng từ Mũi Né về Phan Rí. Khi đến khu vực ngã ba Hòa Thắng, xã Hòa Thắng (Bình Thuận cũ), xe bất ngờ lao qua lề, rơi xuống vực sâu hơn 10 m gần hồ Bàu Trắng. Sự cố khiến phương tiện biến dạng, lật ngược, vỡ nhiều mảnh.
Nghe tiếng va chạm và kêu cứu, nhiều người dân gần đó chạy tới hợp sức lật xe, mở lối thoát, giải cứu người mắc kẹt. Các nạn nhân sau đó được đặt lên cáng, chuyển từ vực lên mặt đường để đưa đi cấp cứu. Anh Nguyễn Tài, người tham gia cứu hộ, cho biết phần lớn người trên xe là nam giới, quê ở làng chài Duồng, xã Chí Công.
Ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng, cho biết vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 10 người bị thương được đưa đến trạm y tế xã cấp cứu. Nhóm này làm nghề lặn sò, đón xe khách ở cảng Lagi để về nhà sau chuyến đi biển thì gặp nạn; quãng đường từ cảng về nhà gần 150 km.
Trong các nạn nhân bị thương, một người gãy tay, ba người gãy chân, những số còn lại bị xây xát.
Hồ Bàu Trắng cách Phan Thiết khoảng 60 km về phía bắc, là điểm du lịch nổi tiếng với hồ nước và đồi cát.
Việt Quốc - Trường Hà