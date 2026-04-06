Xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, 4 người chết

Ôtô khách 29 chỗ chở nhóm thợ lặn gặp nạn khi xuống dốc gần hồ Bàu Trắng, cách Phan Thiết khoảng 60 km, 4 người chết, 10 nạn nhân bị thương, chiều 6/4.

Khoảng 15h30, ôtô biển số Bình Thuận chở 16 người chạy trên đường Hòa Thắng, hướng từ Mũi Né về Phan Rí. Khi đến khu vực ngã ba Hòa Thắng, xã Hòa Thắng (Bình Thuận cũ), xe bất ngờ lao qua lề, rơi xuống vực sâu hơn 10 m gần hồ Bàu Trắng. Sự cố khiến phương tiện biến dạng, lật ngược, vỡ nhiều mảnh.

Ôtô khách lao xuống vực, bép dúm. Ảnh: Hồng Lâm

Nghe tiếng va chạm và kêu cứu, nhiều người dân gần đó chạy tới hợp sức lật xe, mở lối thoát, giải cứu người mắc kẹt. Các nạn nhân sau đó được đặt lên cáng, chuyển từ vực lên mặt đường để đưa đi cấp cứu. Anh Nguyễn Tài, người tham gia cứu hộ, cho biết phần lớn người trên xe là nam giới, quê ở làng chài Duồng, xã Chí Công.

Hiện trường vụ xe 28 chỗ rơi xuống vực ở Bàu Trắng Người dân hợp sức đẩy xe cứu các nạn nhân mắc kẹt. Video: Việt Quốc - Hoàng Lâm

Ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng, cho biết vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 10 người bị thương được đưa đến trạm y tế xã cấp cứu. Nhóm này làm nghề lặn sò, đón xe khách ở cảng Lagi để về nhà sau chuyến đi biển thì gặp nạn; quãng đường từ cảng về nhà gần 150 km.

Hiện trường xe khách bị lật. Ảnh: Hồng Lâm

Trong các nạn nhân bị thương, một người gãy tay, ba người gãy chân, những số còn lại bị xây xát.

Hồ Bàu Trắng cách Phan Thiết khoảng 60 km về phía bắc, là điểm du lịch nổi tiếng với hồ nước và đồi cát.

Khu vực xảy ra tai nạn xe khách làm 4 người chết. Đồ họa: Tâm Thảo

