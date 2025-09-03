Xe khách chở quá 36 người, chủ và lái xe bị phạt 171 triệu đồng

Hải PhòngChủ và lái xe khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng bị xử phạt tổng cộng 171,5 triệu đồng với nhiều lỗi vi phạm, trong đó có chở quá số người quy định.

Chiều 3/9, Công an Hải Phòng cho biết Trạm Cảnh sát giao thông Quang Trung đã xử phạt lái xe Phạm Phú Kiên (34 tuổi, xã Vĩnh An) 38,5 triệu đồng, trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe do điều khiển xe khách chở quá số người quy định.

Chủ xe khách bị phạt 133 triệu đồng, tước phù hiệu từ 1 đến 3 tháng với các lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện, không cấp lệnh vận chuyển.

CSGT kiểm tra xe khách chở quá số người quy định. Ảnh: Xuân Hoa

Trước đó, 19h05 ngày 2/9, Phòng Cảnh sát giao thông nhận tin báo về việc xe khách biển số 29F-008.75 chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng chở quá nhiều người nên chỉ đạo Trạm Quang Trung kiểm tra. Lúc dừng xe, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện chở 82/46 người, vượt 36 người so với quy định. Lái xe không xuất trình được giấy phép lái xe, đồng thời phương tiện vận chuyển hành khách tuyến cố định nhưng không có lệnh vận chuyển.

Công an Hải Phòng đề nghị người dân tiếp tục thông tin vi phạm giao thông qua đường dây nóng 0899.676.767 để kịp thời xử lý.

Lê Tân