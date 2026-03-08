Xe khách chở quá 28 người, bị phạt gần 200 triệu đồng

Xe khách có giới hạn chở 25 người, nhưng thực tế chở 53 người, bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị xử phạt 196,5 triệu đồng.

Ngày 8/3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt tổng cộng 196,5 triệu đồng đối với lái xe và chủ xe khách biển kiểm soát TP HCM về hành vi chở quá số người quy định.

Xe khách chở người nhưng chở 53 người. Ảnh: Cảnh sát giao thông Quảng Trị

Trước đó, người dân phản ánh vào số điện thoại của Cục Cảnh sát giao thông về xe khách chạy trên quốc lộ 1 chở quá số người đi địa bàn tỉnh Quảng Trị. Cục trưởng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh xác minh.

Cảnh sát giao thông dừng, kiểm tra xe khách do nam tài xế 44 tuổi, trú xã Vạn An, tỉnh Nghệ An điều khiển. Qua kiểm đếm, trên xe có 53 hành khách, trong khi giấy phép cho phép chở tối đa 25 người. Xe đã chở quá 28 người so với quy định, đồng thời vận chuyển hành khách theo tuyến cố định nhưng không có lệnh vận chuyển.

Tài xế bị lập biên bản xử phạt. Ảnh: Cảnh sát giao thông Quảng Trị

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, phạt lái xe 43,5 triệu đồng với các hành vi chở quá số người quy định và vận chuyển hành khách theo tuyến cố định không có lệnh vận chuyển theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Tài xế bị trừ 12 điểm giấy phép lái xe.

Chủ phương tiện là Chi nhánh Hợp tác xã dịch vụ Vận tải T.P bị phạt 153 triệu đồng, đồng thời bị tước phù hiệu 1 đến 3 tháng vì giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm và không cấp lệnh vận chuyển cho lái xe.

Đắc Thành