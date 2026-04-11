Xe khách bốc cháy trên quốc lộ 1, ba người thoát nạn

Khánh HòaÔtô khách đang chạy qua xã Tu Bông bất ngờ cháy từ phía đuôi, tài xế cùng hai người trên xe kịp thoát ra ngoài, trước khi lửa thiêu rụi toàn bộ phương tiện, chiều 11/4.

Khoảng 14h, anh Lê Tất Duy (37 tuổi, trú quận Bình Thạnh, TP HCM) lái xe khách chạy từ khu vực Tây Hòa (Đăk Lăk) về hướng Vạn Thắng (Khánh Hòa) để sửa chữa. Khi đến đoạn đường thuộc thôn Ninh Lâm, xã Tu Bông, phần đuôi xe bất ngờ bốc cháy, nghi xuất phát từ khu vực lốc máy.

Lúc này, trên xe có thêm hai người là ông Nguyễn Khắc Long (52 tuổi) và chị Lê Thị Thu Sang (32 tuổi), đều trú tại Tây Hòa (Đăk Lăk), ngồi ở hàng ghế phía trước.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Phát hiện sự cố, tài xế cho xe tấp vào lề, hô hoán những người trên xe mang theo tài sản rời khỏi phương tiện, đồng thời dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành. Đám cháy bùng phát khiến nhiều phương tiện cùng chiều phải dừng từ xa, gây ùn ứ khoảng một km.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa huy động hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến 15h30, đám cháy được dập tắt.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song xe khách bị thiêu rụi, trơ khung. Thời điểm xảy ra sự cố, trên xe không chở hàng hóa. Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Bùi Toàn