Xe khách bị lật trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Lào CaiXe khách giường nằm chuyên tuyến Lai Châu - Hà Nội lật trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, khiến nhiều người bị thương.

Khoảng 2h ngày 17/4, xe khách giường nằm Ngân Hà chở theo 40 hành khách di chuyển từ Lai Châu đi Hà Nội. Khi tới Km189 cao Tốc Lào Cai - Nội Bài, đoạn qua xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai, thì bị lật nghiêng.

Một hành khách trên xe cho hay vụ lật xe khiến ít nhất 7 hành khách trên xe bị thương.

Khoảng 20 phút sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt đưa người bị nạn đi cấp cứu và phân luồng giao thông.

Tại hiện trường, xe khách chắn ngang cao tốc, kính lái vỡ vụn. Thời điểm xảy ra tai nạn trên đường trơn trượt do có mưa.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Minh Khánh

Cao tốc Hà Nội - Lào Cai dài hơn 260 km, đi qua ba tỉnh thành gồm Hà Nội, Phú Thọ và Lào Cai.

Đoạn xảy ra vụ tai nạn có hai làn xe chạy, không có dải phân cách cứng ở giữa và đang được rào chắn để mở rộng nên tốc độ giảm từ 70-80 xuống 50 km/h. Công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

Việt An